US Open: Όταν το ρολόι στον τελικό έδειξε 0:07 και η κάμερα στράφηκε στον Πιρς Μπρόσναν

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ νίκησε τον Μπεν Σέλτον με 3-1 σετ και κατέκτησε το φετινό US Open. Το Αμερικανικό Grand Slam συγκέντρωσε πολλά μεγάλα ονόματα του αθλητικού και καλλιτεχνικού χώρου, μεταξύ αυτών και ο Πιρς Μπρόσναν.

Ένα στιγμιότυπο με την παρουσία του άλλοτε “Τζέιμς Μποντ” στις εξέδρες του “Arthur Ashe Stadium” του US Open έχει γίνει τις τελευταίες ώρες viral. Ο Πιρς Μπρόσναν χρειάστηκε λίγα δευτερόλεπτα για να συγκεντρώσει πάνω του τα φώτα!

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Τη στιγμή που ο τελικός ανάμεσα στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και τον Μπεν Σέλτον βρισκόταν σε εξέλιξη, το χρονόμετρο έφτασε στο 0:07 και ο τηλεοπτικός φακός εστίασε αρχικά στην ένδειξη και αμέσως στον Πιρς Μπρόσναν, με τον 73χρονο ηθοποιό να μη βγάζει ούτε ένα μορφασμό, διατηρώντας την… cool εικόνα του!

Η συγκεκριμένη τηλεοπτική μετάβαση φάνηκε στους θαυμαστές του “κατασκόπου 007” ως ένας φόρος τιμής στον “Τζέιμς Μποντ” ενώ δεν ήταν λίγοι οι οποίοι την αποκάλεσαν “στιγμή Τζέιμς Μποντ”.

The camera panning from the clock at 0:07 to Pierce Brosnan. Absolute cinema. https://t.co/GBjDETvKZg — US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026

Ένας θαυμαστής έγραψε, “Αυτός είναι ο 007”, ενώ ένας άλλος σχολίασε, “007 Φοβερός συγχρονισμός”.

Ενώ αρκετοί ηθοποιοί έχουν υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ ανά τις δεκαετίες, η ερμηνεία του Μπρόσναν στις ταινίες “Golden Eye”, “Tomorrow Never Dies”, “The World Is Not Enough” και “Die Another Day” παραμένει ιδιαίτερα αξέχαστη στους θαυμαστές του “007”. Και όλα αυτά, σε μια περίοδο που οι υπεύθυνοι του franchise ψάχνουν τον ηθοποιό που θα τον υποδυθεί στις νέες ταινίες που έρχονται.