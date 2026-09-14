Ολυμπιακός: Πισωγύρισμα 37 ετών για τους Πειραιώτες στο πρωτάθλημα

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τον ΟΦΗ στο “Καραϊσκάκης” (0-1) κι έτσι “μετράει” 7 βαθμούς μετά από 4 αγωνιστικές στη φετινή Super League. Οι ερυθρόλευκοι ξεκίνησαν με δυο σερί νίκες, αλλά ακολούθησε η ισοπαλία στον Βόλο και το νέο αρνητικό αποτέλεσμα από τους Κρητικούς.

Το ξεκίνημα αυτό του Ολυμπιακού είναι το χειρότερο των Πειραιωτών στο πρωτάθλημα από τη σεζόν 1989-90, όταν στον πάγκο τους βρισκόταν ο Ίμρε Κόμορα.

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Τότε ο Ολυμπιακός είχε επίσης απολογισμό 2-1-1 στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές. Είχε επικρατήσει εντός έδρας του Ιωνικού και της Ξάνθης με 3-0, είχε αναδειχθεί ισόπαλος 1-1 εκτός έδρας με τον Πανσερραϊκό και είχε γνωρίσει βαριά ήττα με 3-0 από τον Ολυμπιακό Βόλου.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι Πειραιώτες είχαν βρεθεί αρκετές φορές στο 3-0-1 μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, με πιο πρόσφατη περίπτωση τη σεζόν 2016-17, αλλά και στο 2-2-0, τελευταία φορά το 2022-23. Απολογισμός δύο νικών, μίας ισοπαλίας και μίας ήττας, όμως, είχε να εμφανιστεί από το 1989.

Να αναφέρουμε ακόμα ότι ο ΟΦΗ έγινε μόλις η τρίτη ομάδα της περιφέρειας που κατάφερε να φύγει νικήτρια από το νέο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” σε αγώνα πρωταθλήματος. Το είχε καταφέρει η ΑΕΛ τον Απρίλιο του 2009 και η Κέρκυρα τον Απρίλιο του 2012.