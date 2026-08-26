Αθλητικά

Η ΑΕΚ στην κλήρωση της League Phase του Champions League – Οι πιθανοί αντίπαλοι της Ένωσης

Αυτές είναι οι 36 ομάδες της League Phase του Champions League
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Η ΑΕΚ πήρε το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League και θα αγωνιστεί στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση για έκτη φορά στην ιστορία της.

H κλήρωση της League Phase του Champions League είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 19:00 και η ΑΕΚ θα δώσει το “παρών”, ούσα μία από τις 36 ομάδες.

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται στο Pot 4 και θα δώσει 8 παιχνίδια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, 4 εντός και 4 εκτός.

Οι 32 ομάδες της League Phase του Champions League

Pot 1

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
Ρεάλ (Ισπανία)
Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)
Λίβερπουλ (Αγγλία)
Ίντερ (Ιταλία)
Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)
Άρσεναλ (Αγγλία)
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

Pot 2

Μπορούσια Ντόρτμουντ (Γερμανία)
Ρόμα (Ιταλία)
Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)
Άστον Βίλα (Αγγλία)
Πόρτο (Πορτογαλία)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)
Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο)
Μπέτις (Ισπανία)
Αϊντχόφεν (Ολλανδία)

Pot 3

Φέγενορντ (Ολλανδία)
Λιλ (Γαλλία)
Νάπολι (Ιταλία)
Λειψία (Γερμανία)
Βιγιαρεάλ (Ισπανία)
Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)
Γαλατασαράι (Τουρκία)
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)
Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)

Pot 4

Βίκινγκ (Νορβηγία)
Σλάβια Πράγας (Τσεχία)
Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) ή Τσέλιε (Σλοβενία)
Στουτγκάρδη (Γερμανία)
ΑΕΚ (Ελλάδα)
ΛΑΣΚ Λιντς (Αυστρία)
Κόμο (Ιταλία)
Λανς (Γαλλία)
Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)

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