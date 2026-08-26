Η ΑΕΚ στην κλήρωση της League Phase του Champions League – Οι πιθανοί αντίπαλοι της Ένωσης

Η ΑΕΚ πήρε το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League και θα αγωνιστεί στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση για έκτη φορά στην ιστορία της.

H κλήρωση της League Phase του Champions League είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 19:00 και η ΑΕΚ θα δώσει το “παρών”, ούσα μία από τις 36 ομάδες.

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Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται στο Pot 4 και θα δώσει 8 παιχνίδια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, 4 εντός και 4 εκτός.

Οι 32 ομάδες της League Phase του Champions League

Pot 1

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Ρεάλ (Ισπανία)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)

Λίβερπουλ (Αγγλία)

Ίντερ (Ιταλία)

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)

Άρσεναλ (Αγγλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

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Pot 2

Μπορούσια Ντόρτμουντ (Γερμανία)

Ρόμα (Ιταλία)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)

Άστον Βίλα (Αγγλία)

Πόρτο (Πορτογαλία)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)

Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο)

Μπέτις (Ισπανία)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)

Pot 3

Φέγενορντ (Ολλανδία)

Λιλ (Γαλλία)

Νάπολι (Ιταλία)

Λειψία (Γερμανία)

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)

Γαλατασαράι (Τουρκία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)

Pot 4

Βίκινγκ (Νορβηγία)

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)

Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) ή Τσέλιε (Σλοβενία)

Στουτγκάρδη (Γερμανία)

ΑΕΚ (Ελλάδα)

ΛΑΣΚ Λιντς (Αυστρία)

Κόμο (Ιταλία)

Λανς (Γαλλία)

Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)