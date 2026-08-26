ΑΕΚ: Τα εκατομμύρια που εξασφάλισε από το Champions League

Η ΑΕΚ θα βρεθεί στα αστέρια του Champions League και θα γεμίσει τα ταμεία της με εκατομμύρια ευρώ.

Η ΑΕΚ ξεπέρασε το εμπόδιο της Λέφσκι Σόφιας και θα αγωνιστεί για έκτη φορά στην ιστορία της στο Champions League.

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Η UEFA προβλέπει για καθεμία από τις 36 ομάδες της League Phase σταθερό ποσό συμμετοχής ύψους 18.620.000. ευρώ. Στο συγκεκριμένο ποσό θα προστεθούν τα χρήματα που θα αναλογούν στην Ένωση από το λεγόμενο value pillar, το οποίο υπολογίζεται με βάση εμπορικά και τηλεοπτικά δεδομένα, αλλά και τον ευρωπαϊκό συντελεστή κάθε συλλόγου.

Μένει να φανεί ακόμα τι αποτελέσματα θα φέρει η ΑΕΚ στο γήπεδο. Κάθε νίκη στη League Phase αποφέρει 2.100.000 ευρώ, ενώ κάθε ισοπαλία προσθέτει 700.000 ευρώ.

Υπάρχει ακόμα και μπόνους κατάταξης. Κάθε θέση στην ενιαία βαθμολογία αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο αριθμό μεριδίων, με την αρχική αξία κάθε μεριδίου να βρίσκεται στις 275.000 ευρώ. Η 36η ομάδα παίρνει ένα μερίδιο, η 35η δύο και ούτω καθεξής, μέχρι την πρώτη που λαμβάνει 36.

Επιπρόσθετα, οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-8 παίρνουν ακόμη δύο εκατ. ευρώ και εκείνες που θα βρεθούν από την 9η έως τη 16η θέση ένα εκατ. ευρώ.