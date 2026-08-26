Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης – Εσπανιόλ 4-1: Μαδριλένικο πάρτι με χατ-τρικ Εμπαπέ

Ο Βινίσιους πέτυχε το άλλο γκολ της "Βασίλισσας", η οποία έκανε το "2 στα 2" στο πρωτάθλημα
REUTERS
REUTERS/Juan Barbosa
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Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κιλιάν Εμπαπέ, η Ρεάλ Μαδρίτης διέλυσε τη Σοσιεδάν με 4-1 στο “Σαντιάγκο Μπερναμπέου”.

Ένα ημίχρονο προέβαλε… αντίσταση η Σοσιεδάδ στη Ρεάλ Μαδρίτης (διατηρώντας το 1-1), διότι στο δεύτερο 45λεπτο οι «μερένχες» πήραν… φωτιά κι έφτασαν με άνεση στο εμφατικό 5-1, πιάνοντας θέση στην κορυφή της βαθμολογίας της LaLiga μαζί με τη Σεβίλη και την Μπέτις.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη «βασίλισσα» του Ζοσέ Μουρίνιο στο εξ αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής που διεξήχθη στο “Bernabeu”, ήταν ο Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ (40′, 60′, 80′), ενώ ένα γκολ και μία ασίστ «μέτρησε» κι ο Βινίσιους Τζούνιορ. Η Σοσιεδάδ είχε ισοφαρίσει στο 44′ με τον Σούτσιτς.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής της La Liga με τα εξ αναβολής παιχνίδια

Αλαβές-Χετάφε 3-0

(73΄ Τενάλια, 90+1΄ Ντίαθ, 90+4΄ Ροντρίγκεθ)

Σεβίλη-Ράγιο Βαγεκάνο 2-1

Σανταντέρ-Βιγιαρεάλ 2-2

(21΄ πεν. Μαρτίν, 34΄ Μαρτίνεθ – 45΄ Γκεγέ, 45+1΄ Πέπε)

Εσπανιόλ-Λεβάντε 3-0

(5΄, 40΄ Φερνάντεθ, 80΄ Ντόλαν)

Λα Κορούνια-Έλτσε 1-1

(21΄ Ομπαμεγιάνγκ – 76΄ Αγουάδο)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μάλαγα 2-0

(70΄ Λι, 85΄ Μπαένα)

Βαλένθια-Μπέτις 0-1

(85′ Πάμπλο Γκαρθία)

Ρεάλ Μαδρίτης-Σοσιεδάδ 4-1

(40′, 60′, 80′ Μπαπέ, 68′ Βινίσιους – 44′ Σούτσιτς)

Θέλτα-Οσασούνα 27/08

Μπαρτσελόνα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 27/08

Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 6

Σεβίλη 6

Μπέτις 6

Αλαβές 4

Ατλέτικο Μαδρίτης 4

Μπαρτσελόνα 3 -1αγ.

Εσπανιόλ 3

Χετάφε 3

Βιγιαρεάλ 2

Λα Κορούνια 2

Θέλτα 1 -1αγ.

Οσασούνα 1 -1αγ.

Βαλένθια 1

Ελτσε 1

Ράγιο Βαγεκάνο 1

Σανταντέρ 1

Λεβάντε 1

Μάλαγα 1

Αθλέτικ Μπιλμπάο 0 -1αγ.

Σοσιεδάδ 0

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