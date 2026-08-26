Αθλητικά

Ο Μάριος Ηλιόπουλος πανηγύρισε έξαλλα με τους παίκτες την πρόκριση της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League

Ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης μπήκε στον αγωνιστικό χώρο μετά το τέλος του αγώνα και πανηγύρισε με την ψυχή του την ιστορική της ομάδας του
Ο Μάριος Ηλιόπουλος με τον Λούκα Γιόβιτς
Ο Μάριος Ηλιόπουλος με τον Λούκα Γιόβιτς / ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
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Σε πελάγη ευτυχίας έπλεε ο Μάριος Ηλιόπουλος μετά το φινάλε του αγώνα της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας στη Νέα Φιλαδέλφεια για τα πλέι οφ του Champions League.

H AEK διέλυσε τη Λέφσκι Σόφιας με 4-0 στην Allwyn Arena και πανηγύρισε την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Η Ένωση θα αγωνιστεί για έκτη φορά στην ιστορία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να μην μπορεί να κρύψει τη χαρά του.

Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο μετά το τέλος του αγώνα και πανηγύρισε με την ψυχή του παρέα με τους ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς.

ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Χαρακτηριστική ήταν η αγκαλιά του Μάριου Ηλιόπουλου με τον Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος άνοιξε τον δρόμο για την ιστορική πρόκριση στη League Phase του Champions League.

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