Ο Μάριος Ηλιόπουλος πανηγύρισε έξαλλα με τους παίκτες την πρόκριση της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League

Σε πελάγη ευτυχίας έπλεε ο Μάριος Ηλιόπουλος μετά το φινάλε του αγώνα της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας στη Νέα Φιλαδέλφεια για τα πλέι οφ του Champions League.

H AEK διέλυσε τη Λέφσκι Σόφιας με 4-0 στην Allwyn Arena και πανηγύρισε την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Η Ένωση θα αγωνιστεί για έκτη φορά στην ιστορία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να μην μπορεί να κρύψει τη χαρά του.

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Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο μετά το τέλος του αγώνα και πανηγύρισε με την ψυχή του παρέα με τους ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς.

ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Χαρακτηριστική ήταν η αγκαλιά του Μάριου Ηλιόπουλου με τον Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος άνοιξε τον δρόμο για την ιστορική πρόκριση στη League Phase του Champions League.