Επικός Ρότα: «Τώρα θέλω Τζόλη στην πλευρά και Κωνσταντέλια – Καρέτσα, να δυσκολέψω τους φίλους μου»

Ο Λάζαρος Ρότα φρόντισε για ακόμα μία φορά να κάνει απολαυστικές δηλώσεις μετά την πρόκριση της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League.

O διεθνής Έλληνας μπακ της ΑΕΚ ρωτήθηκε για τους αντιπάλους που θα ήθελε στη League Phase κι αυτός απάντησε την Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη και την Ντόρτμουντ των Κωνσταντίνου Καρέτσα και Γιάννη Κωνσταντέλια.

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Όσα δήλωσε ο Λάζαρος Ρότα στην κάμερα του MEGA

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ήταν ο μεγάλος στόχος μετά το πρωτάθλημα, είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση και όλοι θέλαμε να αξιωθούμε να παίξουμε εκεί. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε σκληρά και να παίξουμε με τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο», δήλωσε αρχικά ο Ρότα.

Για το αν το παιχνίδι ήταν εύκολο, ο διεθνής μπακ τόνισε: «Να χαρακτηρίσουμε εύκολο το παιχνίδι είναι σαν να αδικούμε την αντίπαλη ομάδα. Ήμασταν αυτοί που έπρεπε, ακολουθήσαμε το πλάνο του προπονητή. Δεν ήταν εύκολο, εμείς το κάναμε εύκολο».

Αναφορικά με την πρόκριση, ανέφερε: «Η ΑΕΚ μεγαλώνει σαν ομάδα, όπως μεγαλώνουν και οι παίκτες».

Τέλος, όταν ρωτήθηκε ποιους αντιπάλους θα ήθελε στη League Phase, απάντησε με χιούμορ: «Θέλω Τζόλη από τη μία πλευρά και Κωνσταντέλια-Καρέτσα από την άλλη. Θέλω λίγο να τους δυσκολέψω».