Βαθμολογία UEFA: Η ΑΕΚ «εκτόξευσε» την Ελλάδα και ψαλίδισε τη διαφορά από τη δεκάδα

Η ΑΕΚ επέστρεψε στα «αστέρια» και ενίσχυσε σε μεγάλο βαθμό τη βαθμολογία της Ελλάδας στο UEFA Ranking, αφού της έδωσε 1.400 βαθμούς.

Πιο συγκεκριμένα, οι 1.200 βαθμοί είναι από το μπόνους της εισόδου της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League και οι 200 από τη νίκη επί της Λέφσκι Σόφιας.

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Η Ελλάδα είναι δωδέκατη με 43.412 βαθμούς πλησιάζοντας πλέον σε απόσταση βολής Τσεχία και (44.325) και Πολωνία (44.825), ενώ θέλει την Πέμπτη (28.08.2026) την πρόκριση των Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στην League Phase του Confefence League, ώστε να συνεχίσει με 5/5 ομάδες μέχρι τον χειμώνα.

Υπενθυμίζεται πως ο Ολυμπιακός θα βρίσκεται δεδομένα στη league phase του Europa League, ενώ ο ΟΦΗ είναι φαβορί για να τον ακολουθήσει, μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα ενάντια στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ακόμα πάντως και σε περίπτωση αποκλεισμού από τους Βούλγαρους, οι Κρητικοί έχουν το μαξιλαράκι του Conference.

Θυμίζουμε ότι η πολυπόθητη 10η θέση δίνει στον πρωταθλητή το απευθείας εισιτήριο για τη League Phase του Champions League της επόμενης σεζόν.

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Την ίδια ώρα, η Νορβηγία συνεχίζει την επέλασή της, καθώς η Βίκινγκ πέταξε εκτός τη Ντίναμο Ζάγκρεμπ, θα συμμετάσχει για πρώτη φορά σε τελική φάση Champions League και έδωσε 1.400 βαθμούς στη χώρα της που ανέβηκε 13η με 38.212 πόντους.

Να αναφέρουμε ακόμα ότι η ΑΕΚ, που το 2025 είχε κατρακυλήσει μέχρι την 159η θέση, βρίσκεται πλέον ήδη στην 72η, έχοντας κερδίσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα συνολικά 87 θέσεις!

Η βαθμολογία της UEFA

9. Τουρκία 49.675 – 4.500 βαθμοί 4/5 (Γαλατάσαραϊ, Φενέρμπαχτσε, Τράμπζονσπορ, Μπεσίκτας)

10. Πολωνία 44.825 – 2.700 βαθμοί 4/5 (Λεχ Πόζναν, Γκόρνικ, Γιαγκελόνια, Ράκοβ)

11. Τσεχία 44.325 – 2.500 βαθμοί 5/5 (Σλάβια Πράγας, Σπάρτα Πράγας, Βικτόρια Πλζεν, Χράντετς Κράλοβε, Γιάμπλονετς)

12. Ελλάδα 43.412 – 3.000 βαθμοί 5/5 (ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός)

13. Νορβηγία 38.212 – 3.600 βαθμοί 5/5 (Βίκινγκ, Μπόντο Γκλιμτ, Λίλεστρομ, Τρόμσο, Μπραν)

14. Δανία 37.556 – 3.250 βαθμοί 4/4 (Άαρχους, Μίντιλαντ, Νόρτζελαντ, Κοπεγχάγη)

Τι σημαίνει κάθε θέση:

7η ως 9η θέση

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Phase του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 3ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

10η θέση

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Phase του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η θέση

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Tέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η θέση

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15η θέση

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League