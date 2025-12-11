Αθλητικά

Η ΑΕΚ στην τέταρτη θέση του Conference League – Δείτε τη βαθμολογία

Η Ένωση εξασφάλισε την παρουσία της στα νοκ άουτ και θέλει να βρεθεί απευθείας στους "16" της διοργάνωσης
Η ΑΕΚ πανηγύρισε ένα τεράστιο αποτέλεσμα στην 5η αγωνιστική του Conference League, αφού νίκησε με 2-1 τη Σαμσουνσπόρ στην Τουρκία.

Το δεύτερο σερί εκτός έδρας τρίποντο χάρισε στην ΑΕΚ την πρόκριση στα νοκ άουτ του Conference League, με την Ένωση να είναι το απόλυτο φαβορί και για την οκτάδα που χαρίζει την απευθείας πρόκριση στους “16” της διοργάνωσης..

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται στη 4η θέση με 10 βαθμούς και έχει να δώσει ακόμα ένα παιχνίδι με την Κραϊόβα στην έδρα της.

Η βαθμολογία του Conference League

1) Στρασβούργο 13 (8-4)
2) Σαχτάρ 12 (10-5)
3) Ρακόβ 11 (8-2)
4) ΑΕΚ 10 (11-5)
5) Σάμσουνσπορ 10 (10-4)
6) Σπάρτα Πράγας 10 (7-3)
7) Ράγιο Βαγιεκάνο 10 (10-7)
8) Κρίσταλ Πάλας 9 (8-4)
9) ΑΕΚ Λάρνακας 9 (6-1)
10) Φιορεντίνα 9 (8-4)
11) Μάιντς 9 (4-2)
12) Τσέλιε 9 (8-7)
13) Άλκμααρ 9 (7-7)
14) Ριέκα 8 (5-2)
15) Ομόνοια 8 (5-3)
16) Λωζάνη 8 (5-3)
17) Νόα 8 (6-5)
18) Γιαγκελόνια 8 (5-4)
19) Ντρίτα 8 (4-5)
20) Σκεντίγια 7 (4-4)
21) Σίγκμα Όλομουτς 7 (6-7)
22) Κραϊόβα 7 (4-5)
23) Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 7 (6-11)
24) Λεχ Πόζναν 7 (10-7)
25) Κουόπιο 6 (4-3)
26) Ζρίνσκι 6 (7-8)
27) Μπρέινταμπλικ 5 (5-8)
28) Ντιναμό Κιέβου 3 (7-9)
29) Χάκεν 3 (5-7)
30) Λέγκια 3 (4-7)
31) Σλόβαν Μπρατισλάβας 3 (4-9)
32) Χάμρουν 3 (3-8)
33) Αμπερντίν 2 (3-11)
34) Σέλμπουρν 1 (0-7)
35) Σάμροκ Ρόβερς 1 (4-12)
36) Ραπίντ Βιέννης 0 (2-13)

