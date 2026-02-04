Αθλητικά

«Η ΑΕΚ στηρίζεται αποκλειστικά από την οικογένεια Ηλιόπουλου, κάποιοι θέλουν να ξεχαστεί η διαιτητική σφαγή σε βάρος μας»

Η ΠΑΕ ΑΕΚ πήρε θέση όσον αφορά τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για οικονομική βοήθεια από τρίτους
Μάριος Ηλιόπουλος
Ο Μάριος Ηλιόπουλος/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Η ΠΑΕ ΑΕΚ τοποθετήθηκε για δημοσιεύματα που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες, υποστηρίζοντας ότι η Ένωση είναι δυνατή, ανεξάρτητη και στηρίζεται αποκλειστικά από την οικογένεια Ηλιόπουλου.

Παράλληλα, η ΠΑΕ ΑΕΚ τονίζει ότι όλα γίνονται επειδή κάποιοι “θέλουν να ξεχαστεί η διαιτητική σφαγή σε βάρος της” στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου η Ένωση φωνάζει για μη αποβολή του Ποντένσε, καθώς και για το πέναλτι με το οποίο οι πρωταθλητές Ελλάδας ισοφάρισαν.

«Αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιοι και ιδιαίτερα όργανα του Λιμανιού προσπαθούν με κάθε τρόπο να ξεχαστεί η διαιτητική σφαγή εις βάρος της ΑΕΚ την περασμένη Κυριακή. Είναι δεδομένο πια ότι η όποια κίνηση της ΑΕΚ προκαλεί την κινητοποίηση των αντιπάλων μας ακόμη και υπό μορφή αστείων υπαινιγμών… Κι αυτό στην κατάσταση που περιβάλλει το Ελληνικό Ποδόσφαιρο επίτευγμα είναι. Ένα είναι σίγουρο. Η ΑΕΚ είναι δυνατή, ανεξάρτητη, μονομάχος και στηρίζεται και θα στηρίζεται οικονομικά, αποκλειστικά από την οικογένεια Ηλιόπουλου», αναφέρει η τοποθέτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ.

