Αθλητικά

Με τους προκριματικούς του Εμμανουήλ Καραλή και της Ελίνα Τζένγκο οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Το αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου
Ο Καραλής
Ο Καραλής πανηγυρίζει στο Τορούν / REUTERS/Bernadett Szabo
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Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζουν οι προκριματικοί αγώνες του Εμμανουήλ Καραλή και της Ελίνας Τζένγκο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

12:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 5η Ημέρα πρωί

12:35 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα -100 μ. εμπ. 7θλο Ντραγκομίροβα Στίβος

12:40 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα -Ακοντισμός Προκριματικός Τζένγκο Στίβος

12:50 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα- Επί Κοντώ Προκριματικός Καραλής, Ρίζος Στίβος

13:25 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ύψος 7θλο Ντραγκομίροβα Στίβος

14:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ακοντισμός Προκριματικός Β Γκρουπ Τζένγκο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Σινσινάτι, 1η Μέρα

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

19:30 Novasports 3HD Κίελo – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga 2 2026-27

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Σινσινάτι, 1η Μέρα

21:30 ΕΡΤ1 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 5η Ημέρα – Βράδυ

21:35 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα -Σφαιροβολία 7θλο Ντραγκομίροβα Στίβος

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γουλβς – Μπλάκμπερν EFL Championship

22:15 Novasports Prime Φιορεντίνα – Μπενεβέντο Κύπελλο Ιταλίας

22:15 COSMOTE SPORT 2 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Βιτόρια Γκιμαράες Liga Portugal

22:55 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – 200 μ. 7θλο Ντραγκομίροβα

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Αθλητικά
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