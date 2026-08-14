Με τους προκριματικούς του Εμμανουήλ Καραλή και της Ελίνα Τζένγκο οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

09:55 14.08.26

Ο Πορτογάλος σταρ επέστρεψε στις προπονήσεις της Αλ Νασρ με νέο look και δέχτηκε τα συγχαρητήρια για το γάμο του με την Χεορχίνα Ροντρίγκες