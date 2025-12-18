Η ΑΕΚ τερμάτισε στην 3η θέση της League Phase του Conference League: Δείτε την τελική βαθμολογία

Η ΑΕΚ τερμάτισε στην 3η θέση της League Phase του Conference League και προκρίθηκε απευθείας στους “16′.
Η ΑΕΚ ήταν στο καναβάτσο μέχρι και το 90′ κόντρα στην Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια, ωστόσο έκανε μία επική ανατροπή από το 0-2 και επικράτησε με 3-2, παίρνοντας απευθείας το εισιτήριο για τους “16′ του Conference League.
Η Ένωση απέφυγε τον ενδιάμεσο γύρο, ενώ γνωρίζει ήδη τους πιθανούς αντιπάλους της στη νοκ άουτ φάση.
Αυτοί θα είναι οι: Νόα, Ντρίτα, Τσέλιε, Άλκμααρ.
Τσέλιε (13η) και Άλκμααρ (14η) θα αντιμετωπίσουν μία εκ των Νόα (19η) και Ντρίτα (20η), με την κλήρωση να γίνεται στις 16 Ιανουαρίου.
Όσον αφορά την Κραϊόβα, ήταν η τελευταία ομάδα που αποκλείστηκε, μένοντας εκτός σε εξαπλή ισοβαθμία.
Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής του Conference League
ΑΕΚ (Ελλάδα)-Κραϊόβα (Ρουμανία) 3-2
(65′ Βίντα, 90’+8 Κουτέσα, 90’+15 πέν. Γιόβιτς – 30′ Μπαϊράμ, 59′ Τσικαλντάου)
ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος)-Σκεντίγια (Β. Μακεδονία) 1-0
(83′ Αντζιέλσκι)
Άλκμααρ (Ολλανδία) – Γιαγκελόνια (Πολωνία) 0-0
Τσέλιε (Σλοβενία)- Σέλμπουρν (Ιρλανδία) 0-0
Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)- Κουόπιο (Φινλανδία) 2-2
(6′ Ούτσε, 76′ Ντέβενι – 50′ Πάρζιτσεκ, 53′ Σισέ)
Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)- Νόα (Αρμενία) 2-0
(27′ Καμπάεφ, 50′ Πονομαρένκο)
Λοζάνη (Ελβετία) – Φιορεντίνα (Ιταλία) 1-0
(59′ Σίγκουα)
Λέγκια Β. (Πολωνία) – Λίνκολν Ρεντ Άιμπς (Γιβραλτάρ) 4-1
(21′ Τσόλακ, 62′ Καπούστκα, 70′ Ράιοβιτς, 83′ Μπιτσακτσιάν – 89′ Ντε Μπαρ)
Μάιντς (Γερμανία)- Σαμσουνσπόρ (Τουρκία) 2-0
(44′ Βίντμερ, 48′ πέν. Αμίρι)
Ομόνοια (Κύπρος)- Ρακόβ Τσεστόχοβα (Πολωνία) 0-1
(49′ Ρέπκα)
Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία)- Ντρίτα (Κόσοβο) 3-0
(33′ Λεζέν, 66′ Γκουμπάου, 83′ Πάτσα)
Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)- Ριέκα (Κροατία) 0-0
Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)- Χάμρουν(Μάλτα) 3-1
(14′ πέν. Μπερκ, 45’+4 Γκραντ, 90’+3 ΜακΓκόβερν – 20′ Κόφι)
Σίγκμα Όλομουτς (Τσεχία)- Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 1-2
(84′ Κραλ – 35′,45’+1 πέν. Ίσακ)
Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)- Χάκεν (Σουηδία) 1-0
(85′ Μπλάκμαν)
Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)- Αμπερντίν (Σκωτία) 3-0
(16′ Μερκάδο, 29′ Χαράσλιν, 66′ Κούολ)
Στρασμπούρ (Γαλλία)- Μπρέινταμπλικ (Ισλανδία) 2-1
(11′ Νανασί, 80′ Γκόντο – 37′ Γκουνλάουγκσον)
Ζρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία – Ραπίντ Βιένης (Αυστρία) 1-1
(90’+3 αυτ. Αουσου – 11′ Σάουμπ)
Η τελική βαθμολογία του Conference League
Στρασβούργο (11-5) 16
Ρακόβ (9-2) 14
ΑΕΚ (14-7) 13
Σπάρτα Πράγας (10-3) 13
Ράγιο Βαγιεκάνο (12-7) 13
Σαχτάρ (10-5) 13
Μάιντς (7-3) 13
ΑΕΚ Λάρνακας (7-1) 12
Λωζάνη (6-3) 11
Κρίσταλ Πάλς (11-6) 10
Λεχ Πόζναν (12-8) 10
Σάμσουνσπορ (10-6) 10
Τσέλιε (8-7) 10
Άλκμααρ (7-7) 10
Φιορεντίνα (8-5) 9
Ριέκα (5-2) 9
Γιαγκελόνια (5-4) 9
Ομόνοια (5-4) 8
Νόα (6-7) 8
Ντρίτα (4-8) 8
Κουόπιο (6-5) 7
Σκεντίγια (4-5) 7
Ζρίσνκι (8-10) 7
Σίγκμα Όλομουτς (7-9) 7
Κραϊόβα (6-8) 7
Λίνκολν (7-15) 7
Ντινάμο Κιέβου (9-9) 6
Λέγκια (8-8) 6
Σλόβαν Μπρατισλάβας (5-9) 6
Μπρέινταμπλικ (6-11) 5
Σάμροκ Ρόβερς (7-13) 4
Χάκεν (5-8) 3
Χάμρουν (4-11) 3
Σέλμπουρν (0-7) 2
Αμπερντίν (3-14) 2
Ραπίντ Βιέννης (3-14) 1