Η ΑΕΚ τερμάτισε στην 3η θέση της League Phase του Conference League: Δείτε την τελική βαθμολογία

Η ΑΕΚ τερμάτισε στην 3η θέση της League Phase του Conference League και προκρίθηκε απευθείας στους “16′.

Η ΑΕΚ ήταν στο καναβάτσο μέχρι και το 90′ κόντρα στην Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια, ωστόσο έκανε μία επική ανατροπή από το 0-2 και επικράτησε με 3-2, παίρνοντας απευθείας το εισιτήριο για τους “16′ του Conference League.

Η Ένωση απέφυγε τον ενδιάμεσο γύρο, ενώ γνωρίζει ήδη τους πιθανούς αντιπάλους της στη νοκ άουτ φάση.

Αυτοί θα είναι οι: Νόα, Ντρίτα, Τσέλιε, Άλκμααρ.

Τσέλιε (13η) και Άλκμααρ (14η) θα αντιμετωπίσουν μία εκ των Νόα (19η) και Ντρίτα (20η), με την κλήρωση να γίνεται στις 16 Ιανουαρίου.

Όσον αφορά την Κραϊόβα, ήταν η τελευταία ομάδα που αποκλείστηκε, μένοντας εκτός σε εξαπλή ισοβαθμία.

Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής του Conference League

ΑΕΚ (Ελλάδα)-Κραϊόβα (Ρουμανία) 3-2

(65′ Βίντα, 90’+8 Κουτέσα, 90’+15 πέν. Γιόβιτς – 30′ Μπαϊράμ, 59′ Τσικαλντάου)

ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος)-Σκεντίγια (Β. Μακεδονία) 1-0

(83′ Αντζιέλσκι)

Άλκμααρ (Ολλανδία) – Γιαγκελόνια (Πολωνία) 0-0

Τσέλιε (Σλοβενία)- Σέλμπουρν (Ιρλανδία) 0-0

Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)- Κουόπιο (Φινλανδία) 2-2

(6′ Ούτσε, 76′ Ντέβενι – 50′ Πάρζιτσεκ, 53′ Σισέ)

Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)- Νόα (Αρμενία) 2-0

(27′ Καμπάεφ, 50′ Πονομαρένκο)

Λοζάνη (Ελβετία) – Φιορεντίνα (Ιταλία) 1-0

(59′ Σίγκουα)

Λέγκια Β. (Πολωνία) – Λίνκολν Ρεντ Άιμπς (Γιβραλτάρ) 4-1

(21′ Τσόλακ, 62′ Καπούστκα, 70′ Ράιοβιτς, 83′ Μπιτσακτσιάν – 89′ Ντε Μπαρ)

Μάιντς (Γερμανία)- Σαμσουνσπόρ (Τουρκία) 2-0

(44′ Βίντμερ, 48′ πέν. Αμίρι)

Ομόνοια (Κύπρος)- Ρακόβ Τσεστόχοβα (Πολωνία) 0-1

(49′ Ρέπκα)

Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία)- Ντρίτα (Κόσοβο) 3-0

(33′ Λεζέν, 66′ Γκουμπάου, 83′ Πάτσα)

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)- Ριέκα (Κροατία) 0-0

Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)- Χάμρουν(Μάλτα) 3-1

(14′ πέν. Μπερκ, 45’+4 Γκραντ, 90’+3 ΜακΓκόβερν – 20′ Κόφι)

Σίγκμα Όλομουτς (Τσεχία)- Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 1-2

(84′ Κραλ – 35′,45’+1 πέν. Ίσακ)

Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)- Χάκεν (Σουηδία) 1-0

(85′ Μπλάκμαν)

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)- Αμπερντίν (Σκωτία) 3-0

(16′ Μερκάδο, 29′ Χαράσλιν, 66′ Κούολ)

Στρασμπούρ (Γαλλία)- Μπρέινταμπλικ (Ισλανδία) 2-1

(11′ Νανασί, 80′ Γκόντο – 37′ Γκουνλάουγκσον)

Ζρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία – Ραπίντ Βιένης (Αυστρία) 1-1

(90’+3 αυτ. Αουσου – 11′ Σάουμπ)

Η τελική βαθμολογία του Conference League

Στρασβούργο (11-5) 16

Ρακόβ (9-2) 14

ΑΕΚ (14-7) 13

Σπάρτα Πράγας (10-3) 13

Ράγιο Βαγιεκάνο (12-7) 13

Σαχτάρ (10-5) 13

Μάιντς (7-3) 13

ΑΕΚ Λάρνακας (7-1) 12

Λωζάνη (6-3) 11

Κρίσταλ Πάλς (11-6) 10

Λεχ Πόζναν (12-8) 10

Σάμσουνσπορ (10-6) 10

Τσέλιε (8-7) 10

Άλκμααρ (7-7) 10

Φιορεντίνα (8-5) 9

Ριέκα (5-2) 9

Γιαγκελόνια (5-4) 9

Ομόνοια (5-4) 8

Νόα (6-7) 8

Ντρίτα (4-8) 8

Κουόπιο (6-5) 7

Σκεντίγια (4-5) 7

Ζρίσνκι (8-10) 7

Σίγκμα Όλομουτς (7-9) 7

Κραϊόβα (6-8) 7

Λίνκολν (7-15) 7

Ντινάμο Κιέβου (9-9) 6

Λέγκια (8-8) 6

Σλόβαν Μπρατισλάβας (5-9) 6

Μπρέινταμπλικ (6-11) 5

Σάμροκ Ρόβερς (7-13) 4

Χάκεν (5-8) 3

Χάμρουν (4-11) 3

Σέλμπουρν (0-7) 2

Αμπερντίν (3-14) 2

Ραπίντ Βιέννης (3-14) 1