Η AEK θα κάνει κιτρινόμαυρο τον Βόλο, πάνω από 10.000 οπαδοί της Ένωσης αναμένονται στο Πανθεσσαλικό

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Βόλο την προσεχή Κυριακή (01.03.2026, 17:30) και θέλει το “τρίποντο” για να παραμείνει μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League. Σε αυτη της την προσπάθεια, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα έχει τη συμπαράσταση περισσοτέρων από 10 χιλιάδων οπαδών της.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ έδειξαν τις διαθέσεις τους από το κεκλεισμένων των θυρών παιχνίδι με τον Λεβαδειακό -με την παρουσία τους έξω από την “Allwyn Arena”- και τώρα αναμένεται να κάνουν “κατάληψη” στην έδρα του Βόλου, στο ματς για την 23η αγωνιστική της Super League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πλευρά της ΑΕΚ ζήτησε να πάρει όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια, που θα είναι σίγουρα περισσότερα από 10 χιλιάδες. Η διαδικασία θα γίνει μέσα από τα link του Βόλου και θα πάει σταδιακά. Αυτός είναι ο λόγος που δεν είναι αυτή τη στιγμή ξεκάθαρο πόσα ακριβώς εισιτήρια θα διατεθούν στους φίλους της ΑΕΚ.

Ο Βόλος αναμένεται να δίνει σταδιακά προς πώληση θύρες του γηπέδου και στο τέλος θα φανεί αν ολόκληρο το γήπεδο θα είναι κιτρινόμαυρο.

Η σχετική ανακοίνωση της ΑΕΚ:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 23ης αγωνιστικής της STOIXIMAN Super League 2025-26, με αντίπαλο τον Βόλο ΝΠΣ, η οποία θα διεξαχθεί την Κυριακή 1 Μαρτίου (17:30) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διάθεση των εισιτηρίων για τους φιλάθλους της ΑΕΚ θα γίνουν μόνο διαδικτυακά και η τιμή τους είναι 20 ευρώ για το Βόρειο Πέταλο και 30 ευρώ για τα Ανατολικά Διαζώματα. Οι φίλοι της ομάδας μας μπορούν προμηθευτούν τα εισιτήριά τους μέσα από τα ακόλουθα links:

Για το Βόρειο Πέταλο πατήστε ΕΔΩ.

Για τα Ανατολικά Διαζώματα πατήστε ΕΔΩ.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την είσοδο στο γήπεδο είναι υποχρεωτική η ενεργοποίηση των εισιτηρίων μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet. Η διαδικασία είναι η ίδια με αυτή που ισχύει και στα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας μας.

Το QR Code του ηλεκτρονικού εισιτηρίου θα πρέπει απαραίτητα να ταυτοποιηθεί μέσα από την εφαρμογή και χωρίς την ταυτοποίηση αυτή δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο.