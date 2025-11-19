Αθλητικά

Η ΑΕΚ θα τιμήσει τον Μανόλο Χιμένεθ στην Opap Arena κόντρα στον Άρη

Ο Ισπανός προπονητής θα βρεθεί πρώτη φορά αντιμέτωπος με την Ένωση
Μανόλο Χιμένεθ
Ο Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο του Άρη/ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

Η ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον Άρη στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Super League (23/11/25, 21:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 2) και ο Μανόλο Χιμένεθ θα είναι το πρόσωπο της αναμέτρησης.

Ο Μανόλο Χιμένεθ θα είναι για πρώτη φορά αντίπαλος της ΑΕΚ και η διοίκηση της Ένωσης αποφάσισε να τον τιμήσει στον αγώνα με τον Άρη. Ο Ισπανός προπονητής έχει κατακτήσει δύο τίτλους όσο βρισκόταν στον πάγκο της Ένωσης.

Ο 61χρονος προπονητής έχει κατακτήσει τη Super League το 2018, αλλά και το Κύπελλο Ελλάδας το 2011 όσο βρισκόταν στον πάγκο της ΑΕΚ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
248
149
76
76
73
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo