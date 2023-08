Μπορεί η ΑΕΚ να έχει μπροστά της τη “μεγάλη” ρεβάνς με την Αντβέρπ, στα play off του Champions League, αλλά τα μετεγγραφικά “σενάρια” δεν κάνουν… παύση.

Σε συζητήσεις με τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ για την απόκτηση του Τζορτζ Μπάλντοκ φέρεται να βρίσκεται η ΑΕΚ, σύμφωνα με τον Ιταλό πασίγνωστο δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Μάλιστα ο “Δικέφαλος” εμφανίζεται να πιέζει για άμεσες εξελίξεις και πλέον το «μπαλάκι» είναι στην πλευρά του κλαμπ της Premier League.

Ο 30χρονος μπακ (διεθνής με την Εθνική Ελλάδας) έχει συμβόλαιο με τις “λεπίδες” μέχρι και το καλοκαίρι του 2024. Τη φετινή σεζόν έχει ήδη δύο συμμετοχές στην Premier League, έχοντας γράψει 161 αγωνιστικά λεπτά με τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ. Συνολικά έχει 72 συμμετοχές στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας και 137 συμμετοχές στην Championship.

AEK Athens are keen on signing George Baldock from Sheffield United, talks are taking place 🇬🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #transfers



Club pushing waiting for developments, up to Sheffield Utd. pic.twitter.com/UQvXcMHrSD