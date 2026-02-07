Αθλητικά

Η ΑΕΚ τιμάει τα θύματα της Θύρας 7: Χρέος όλων μας είναι να δίνουμε πάντα προτεραιότητα στο θέμα της ασφάλειας των φιλάθλων

Η ανάρτηση της ΑΕΚ για τα θύματα της Θύρας 7
KLODIAN LATO
KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Η ΑΕΚ τιμάει τη μνήμη των φιλάθλων του Ολυμπιακού και ενός φίλου της Ένωσης που έχασαν τη ζωή τους στις 8 Φεβρουαρίου του 1981 στο “Γ. Καραϊσκάκης”.

Με ανάρτησή της στα social media, η ΠΑΕ ΑΕΚ τιμάει τα θύματα της Θύρας 7, με αφορμή τη συμπλήρωση αύριο (8/2/2026) 45 χρόνων από την τραγωδία στο “Γ. Καραϊσκάκης”.

“Η Οικογένεια της ΑΕΚ τιμά και σήμερα τη μνήμη των 20 νέων ανθρώπων, φιλάθλων του Ολυμπιακού και ενός της ΑΕΚ, που έχασαν άδικα τη ζωή τους στις 8 Φεβρουαρίου του 1981, ευρισκόμενοι ως θεατές απλά στο γήπεδο δίπλα στις αγαπημένες τους ομάδες.

Χρέος όλων μας απέναντι σε αυτά τα παιδιά που χάθηκαν, είναι να δίνουμε πάντα προτεραιότητα στο θέμα της ασφάλειας των φιλάθλων, η οποία πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη. Κάθε χρόνο 8 Φλεβάρη όλη η φίλαθλη Ελλάδα θα τιμά τη Μνήμη των 21 αυτών Νέων παιδιών”, αναφέρει το μήνυμα της ΠΑΕ ΑΕΚ.

