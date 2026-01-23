Αθλητικά

Η ΑΕΚ χωρίς τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης

Ο Σέρβος ποδοσφαιριστής δεν θα αγωνιστεί στο ματς του “Θ. Κολοκοτρώνης”
Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς της ΑΕΚ
Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς της ΑΕΚ (ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ έχει απαιτητική έξοδο το Σάββατο (24.01.2026, 19:30, Newsit.gr, Novasports Prime) στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης, για την 18η αγωνιστική της Super League. Στην αναμέτρηση του “Θ. Κολοκοτρώνη”, η Ένωση δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, με τον Σέρβο να συμπληρώνει κάρτες στο πρόσφατο ντέρμπι με τους “πράσινους”.

Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε να στερηθεί των υπηρεσιών του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς  στο ματς της Τρίπολης, προκειμένου να τον έχει στη διάθεσή του στα επόμενα παιχνίδια της ΑΕΚ (ακολουθεί ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena).

Η ΑΕΚ προέρχεται από τη μεγάλη νίκη με 4-0 στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και θέλει το “διπλό” για να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας -συγκάτοικος με τον ΠΑΟΚ- με τον Ολυμπιακό να “χρωστάει” όμως ένα ματς (αυτό κόντρα στους Αρκάδες).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
106
105
80
71
65
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo