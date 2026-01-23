Η ΑΕΚ χωρίς τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης

Η ΑΕΚ έχει απαιτητική έξοδο το Σάββατο (24.01.2026, 19:30, Newsit.gr, Novasports Prime) στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης, για την 18η αγωνιστική της Super League. Στην αναμέτρηση του “Θ. Κολοκοτρώνη”, η Ένωση δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, με τον Σέρβο να συμπληρώνει κάρτες στο πρόσφατο ντέρμπι με τους “πράσινους”.

Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε να στερηθεί των υπηρεσιών του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στο ματς της Τρίπολης, προκειμένου να τον έχει στη διάθεσή του στα επόμενα παιχνίδια της ΑΕΚ (ακολουθεί ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena).

Η ΑΕΚ προέρχεται από τη μεγάλη νίκη με 4-0 στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και θέλει το “διπλό” για να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας -συγκάτοικος με τον ΠΑΟΚ- με τον Ολυμπιακό να “χρωστάει” όμως ένα ματς (αυτό κόντρα στους Αρκάδες).