Η ανανεωμένη Super League επιστρέφει στη δράση: Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Τέλος η αναμονή για τους φίλους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η Super League επιστρέφει στη δράση και κάνει σέντρα το τριήμερο 23-24-25 Αυγούστου, με τον Ολυμπιακό να μπαίνει πρώτος στη μάχη για την υπεράσπιση του τίτλου του.

Η 67 “έκδοση” της πρώτης κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου ξεκινάει με μεγάλες υποσχέσεις, με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ να διεκδικούν και φέτος τον τίτλο του πρωταθλητή της Super League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 1η αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος θα γίνει σε τρεις… δόσεις, καθώς η πρεμιέρα της Super League θα ξεκινήσει απ’ το βράδυ του Σαββάτου (23/8) και θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Δευτέρας (25/8).

Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος η εκκίνηση του πρωταθλήματος θα γίνει με δύο αγώνες. Η σέντρα θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα στις 20:00 του Σαββάτου (23/8) σε «Κλεάνθης Βικελίδης» και «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με τους αγώνες Άρης-Βόλος και Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης AKTOR (κεκλεισμένων των θυρών λόγω περσινής τιμωρίας των «ερυθρόλευκων»).

Στις 22:00 ο Παναιτωλικός θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο στο Αγρίνιο, ενώ την Κυριακή (24/8) θα πραγματοποιηθούν δύο αναμετρήσεις, καθώς το Παναθηναϊκός – ΟΦΗ αναβλήθηκε, μετά από αίτημα των πράσινων, οι οποίοι αγωνίζονται στα πλέι οφ του Europa League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις 20:15 θα ξεκινήσει ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Πανσερραϊκό στην “OPAP Arena”. Στις 21:00 ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί στο γήπεδο της Τούμπας την ΑΕΛ που επιστρέφει φέτος στη Super League.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα (25/8, 19:30) με το παιχνίδι του Λεβαδειακού με την έτερη νεοφώτιστη στη Λίγκα, Κηφισιά.

Όπως είχε αποφασιστεί από την ημέρα της κλήρωσης (9/7) στο νέο πρωτάθλημα θα υπάρξουν συνολικά έξι διακοπές: Οι τέσσερις τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Μάρτιο θα αφορούν τα διεθνή «παράθυρα» των Εθνικών Ομάδων για τα προκριματικά και τα play off πρόκρισης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μία θα γίνει τον Δεκέμβριο για την περίοδο Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς κι άλλη μία (πιο σύντομη) το Πάσχα.

Επίσης για πρώτη φορά το πρόγραμμα του δευτέρου γύρου της κανονικής περιόδου, δεν θα είναι «καθρέπτης» με αυτό του πρώτου γύρου και ήδη μέσω της κλήρωσης έχουν οριστεί σε διαφορετικό τάιμινγκ οι αγωνιστικές από τη 14η έως και την 26η.

Η κανονική περίοδος θα ολοκληρωθεί στις 22 Μαρτίου με τα παιχνίδια να διεξάγονται όλα την ίδια μέρα, ενώ τα play off και play out θα ξεκινήσουν στις 4-5 Απριλίου και θα ολοκληρωθούν στις 21 Μαΐου 2026 (10η αγωνιστική play out), με μία ενδιάμεση διακοπή τον Απρίλιο λόγω της γιορτής του Πάσχα των Ορθοδόξων (12/4).

Υπενθυμίζεται πως και στη νέα αγωνιστική περίοδο θα ισχύσει το format των play off και play out, με βάση το νέο σύστημα διεξαγωγής που ψήφισαν ομόφωνα πέρσι οι 14 ομάδες. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν play off για τον τίτλο του πρωταθλητή από τις θέσεις 1 έως 4 κι από τις θέσεις 5 έως 8 για ένα ευρωπαϊκό «εισιτήριο».

Στα play off των θέσεων 5-8, οι ομάδες θα συμμετέχουν μπαίνοντας στη διαδικασία με διαίρεση -δια δύο- των βαθμών που συγκέντρωσαν στην κανονική διάρκεια.