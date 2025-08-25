Η ανάρτηση του Λαμίν Γιαμάλ που πρόδωσε τη σχέση του με τη Νίκι Νικόλ

Ο Λαμίν Γιαμάλ απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα με την προσωπική του ζωή, καθώς ο νεαρός εξτρέμ της Μπαρτσελόνα ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία στην οποία βρίσκεται αγκαλιά με τη διάσημη τραγουδίστρια από την Αργεντινή, Νίκι Νικόλ.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε στη γιορτή των γενεθλίων της 25χρονης, με τον Λαμίν Γιαμάλ να δείχνει αρκετά ερωτευμένος. Μάλιστα το σκηνικό είναι αρκετά ρομαντικό με τριαντάφυλλα, μπαλόνια σε σχήμα καρδιάς και τούρτα ειδικά αφιερωμένη στην τραγουδίστρια. Αν και κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τη σχέση, η κίνησή του να δημοσιεύσει την εικόνα… μιλάει από μόνη της.

Οι φήμες περί ειδυλλίου ξεκίνησαν πριν μερικές εβδομάδες, όταν η Νίκι Νικόλ εμφανίστηκε στα 18α γενέθλια του Γιαμάλ, ενώ λίγο αργότερα, εμφανίστηκε σε αγώνα της Μπαρτσελόνα φορώντας μια μπλούζα των Καταλανών με το όνομα του ποδοσφαιριστή.

Υπενθυμίζεται πως πρόσφατα ο Γιαμάλ υπέγραψε το νέο συμβόλαιό του με την Μπαρτσελόνα με το οποίο θα αμείβεται με 8 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, ενώ παράλληλα πήρε και το νούμερο «10» των Καταλανών.