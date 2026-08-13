Πέθανε ο Πρίτσαρντ Κολόν σε ηλικία 33 ετών, θρήνος στον κόσμο της πυγμαχίας

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 33 ετών άφησε ο Πρίτσαρντ Κολόν, βυθίζοντας στο πένθος τον κόσμο της πυγμαχίας.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε η WBO (World Boxing Organization), εκφράζοντας τα θερμά της συλλυπητήρια, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια της για τον μποξέρ από το Πουέρτο Ρίκο.

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Ο Πρίτσαρντ Κολόν είδε τη ζωή του να αλλάζει δραματικά το 2015, όταν δέχθηκε πολλαπλά αντικανονικά χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού από τον Τέρελ Ουίλιαμς.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία και έπεσε σε κώμα για 221 ημέρες. Η ζημιά στον εγκέφαλό του ήταν μόνιμη και όταν ξύπνησε από το κώμα, ήταν καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο, ενώ δεν μπορούσε να μιλήσει.

Η τραγική του κατάληξη αποτέλεσε αφορμή για να αλλάξουν αυστηρά οι κανονισμοί στην πυγμαχία σχετικά με τα χτυπήματα στο πίσω μέρος της κεφαλής (“Prichard Colón Rule”).