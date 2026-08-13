Τσιτσιπάς και Σάκκαρη ξεκινούν την πορεία τους στο Σινσινάτι

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στο 1000αρι τουρνουά του Σινσινάτι.

Πρώτος στη μάχη ρίχνεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον Βαλεντέν Ρογιέ (No.78) την Παρασκευή (14/8/2026).

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Ανήμερα (15/9/2026) της ονομαστικής της εορτής, η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Καμίλα Ραχίμοβα.

Η 24χρονη από το Ουζμπεκιστάν, Νο.78 στον κόσμο, νίκησε εύκολα με 6-2, 6-2 την Αυστραλή Κίμπερλι Μπίρελ (Νο.69) και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης, όπου έχει περάσει άνευ αγώνα η Ελληνίδα τενίστρια.

Οι δύο παίκτριες θα συναντηθούν για τέταρτη φορά στην καριέρα τους και η 31χρονη Ελληνίδα (Νο.33) προηγείται στο head to head με 3-0.

Η νικήτρια λογικά θα πέσει πάνω στην πανίσχυρη Ίγκα Σβιόντεκ.