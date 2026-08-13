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Φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής στο Θέρμο

Η φωτιά καίει δασική έκταση μεταξύ Δρυμώνα και Κοσκινά – Στη μάχη 55 πυροσβέστες, 14 οχήματα, πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο
Πυροσβεστικό ελικόπτερο
Photo / nafpaktianews
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Σε εξέλιξη βρίσκεται το απόγευμα της Πέμπτης 13.08.2026 φωτιά σε δασική έκταση στην Αιτωλοακαρνανία, ανάμεσα στους οικισμούς Δρυμώνας και Κοσκινάς του Δήμου Θέρμου.

Η φωτιά έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, καθώς οι δυνάμεις προσπαθούν να περιορίσουν την εξάπλωσή της, ενώ λίγη ώρα νωρίτερα η Αιτωλοακαρνανία, βρέθηκε στο επίκεντρο με μία άλλη πυρκαγιά στην περιοχή της Μακύνειας, η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεσή της.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, περίπου στις 17:15.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 55 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 14 πυροσβεστικά οχήματα.

Σημαντική είναι και η βοήθεια από αέρος. Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, τα οποία πραγματοποιούν ρίψεις νερού στην περιοχή.

Στην προσπάθεια των πυροσβεστών συμμετέχει και ο Δήμος Θέρμου, διαθέτοντας υδροφόρες για να βοηθήσουν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Η κατάσταση χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, δηλαδή στην κατηγορία κινδύνου 4.

Την ίδια ώρα, έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας, το οποίο θα διερευνήσει τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

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