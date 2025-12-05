Αθλητικά

Η Αννα Ντουντουνάκη έμεινε οριακά εκτός μεταλλίων στα 100μ. πεταλούδα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης

Στην 4η θέση έμεινε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια στην Πολωνία
Η Άννα Ντουντουνάκη
Η Άννα Ντουντουνάκη σε αγώνα της στην κολύμβηση / EUROKINISSI

Η Άννα Ντουντουνάκη πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση στον τελικό των 100 μέτρων πεταλούδας, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας της κολύμβησης, αλλά έμεινε στην 4η θέση και οριακά εκτός μεταλλίων.

Με μία φοβερή κούρσα στον τελικό των 100 μέτρων πεταλούδας, η Άννα Ντουντουνάκη έχασε για μόλις 5 εκατοστά την τρίτη θέση και το βάθρο των μεταλλίων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας, στο Λούμπλιν της Πολωνίας.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέλαβε την τέταρτη θέση με χρόνο 55.74, έναντι 55.69 της τρίτης Λουίζ Χάνσον από τη Σουηδία η οποία πήρε το χάλκινο μετάλλιο.

Τη νίκη πήρε η 18χρονη Μαρτίνε Ντάμποργκ από τη Δανία, για το πρώτο της χρυσό μετάλλιο, με χρόνο 55.52, ενώ δεύτερη ήταν η Τέσα Γκίλε από την Ολλανδία με χρόνο 55.55.

