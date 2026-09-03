Αθλητικά

Η Άντερλεχτ απέκτησε τον Ηλία Κουτσουπιά από τη Φροζινόνε

Απομένουν τα τυπικά για να ανακοινωθεί η μετεγγραφή του 25χρονου Έλληνα μέσου
Ο Κουτσουπιάς
Ο Κουτσουπιάς με τη φανέλα της Φροζινόνε / Nicola Ianuale / Alamy / Profimedia
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στην Άντερλεχτ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ηλίας Κουτσουπιάς, που ξεχώρισε την περασμένη σεζόν με τη Φροζινόνε στην Ιταλία και “κέρδισε” τη μετεγγραφή του στο Βέλγιο.

Ο Ηλίας Κουτσουπιάς ήταν καθοριστικός στην περσινή άνοδο της Φροζινόνε στη Serie A, έχοντας 8 γκολ για την ομάδα του, αλλά η Άντερλεχτ κατάφερε να εξασφαλίσει την υπογραφή του, με μόλις 600.000 στην ιταλική ομάδα, σύμφωνα με βελγικά δημοσιεύματα.

Ο 25χρονος μέσος θα συνεχίσει έτσι την καριέρα του στο Βέλγιο, όπου είχαν ξεχωρίσει τα προηγούμενα χρόνια και δύο ακόμη Έλληνες, ο Χρήστος Τζόλης και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
384
214
187
106
89
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo