Η Άντερλεχτ απέκτησε τον Ηλία Κουτσουπιά από τη Φροζινόνε

Στην Άντερλεχτ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ηλίας Κουτσουπιάς, που ξεχώρισε την περασμένη σεζόν με τη Φροζινόνε στην Ιταλία και “κέρδισε” τη μετεγγραφή του στο Βέλγιο.

Ο Ηλίας Κουτσουπιάς ήταν καθοριστικός στην περσινή άνοδο της Φροζινόνε στη Serie A, έχοντας 8 γκολ για την ομάδα του, αλλά η Άντερλεχτ κατάφερε να εξασφαλίσει την υπογραφή του, με μόλις 600.000 στην ιταλική ομάδα, σύμφωνα με βελγικά δημοσιεύματα.

Ο 25χρονος μέσος θα συνεχίσει έτσι την καριέρα του στο Βέλγιο, όπου είχαν ξεχωρίσει τα προηγούμενα χρόνια και δύο ακόμη Έλληνες, ο Χρήστος Τζόλης και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.