Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Η βαθμολογία της League Phase μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού – Δείτε φάσεις και γκολ από όλα τα παιχνίδια

Με ένα γκολ του Ταμπόρδα, ο Παναθηναϊκός “λύγισε” τη Νίκη Βόλου με 1-0, στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας και ξεκίνησε με “τρίποντο” την πορεία του στη διοργάνωση.

Παρότι δεν ικανοποίησε με την εμφάνισή του, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φθάσει στη νίκη και μετά τη Super League, έκανε πρεμιέρα με θετικό αποτέλεσμα και στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά τον Ολυμπιακός, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ έτσι και οι “πράσινοι” μπήκαν με το… δεξί στη διοργάνωση και παραμένουν φαβορί για την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Τα αποτελέσματα στην 1η αγωνιστική

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου

Βόλος Elabet – Καλαμάτα 2-2

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου

Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ 0-2

Μαρκό – Κηφισιά 2-2

ΑΕΛ – Ολυμπιακός 0-4

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος Αθηνών 0-1

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 0-0

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου

Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου 1-0

Η βαθμολογία στη League Phase

Ολυμπιακός 3 ΑΕΚ 3 Ατρόμητος 3 Παναθηναϊκός Καλαμάτα 1 Κηφισιά 1 Μαρκό 1 Βόλος 1 ΟΦΗ 1 ΠΑΟΚ 1 Άρης 0 * Λεβαδειακός 0 * Νίκη Βόλου 0 Πανσερραϊκός 0 Νέστος Χρυσούπολης 0 ΑΕΛ 0

*Έχουν από ένα ματς λιγότερο.