Νίστρουπ για Ουναΐ: «Έχει τον Παναθηναϊκό και την Αθήνα στην καρδιά του»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 της Νίκη Βόλου, στην πρεμιέρα του στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Γιάκομπ Νίστρουπ να μιλάει μετά το τέλος του ματς και για τους Ουναΐ, Λούζα και Κάνγκουα.

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ τόνισε ότι οι τρεις ποδοσφαιριστές έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και σιγά σιγά θα μπουν στην ομάδα, ενώ άφησε ανοιχτό για τον Ουναΐ να κάνει ντεμπούτο στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Νίστρουπ

«Αν δεν σκοράρεις νωρίς, που θα μπορούσαμε, αλλά ήταν οφσάιντ, τα πράγματα μπορεί να γίνουν δύσκολα. Σεβασμό στη Νίκη, που αμύνθηκε καλά και ήταν συμπαγής. Δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε περισσότερα τέρματα. Αυτό ήταν το 8ο ματς και θα φτάσουμε τα 13 πριν την διακοπή. Παίζουμε κάθε 3-4 μέρες. Η νίκη είναι νίκη αυτό κρατάμε και τώρα έχουμε ένα μεγάλο ματς την Κυριακή. Αυτό είπα και στους παίκτες».

Για το τι κρατάει από το σημερινό ματς: «Σίγουρα αυτό που έκανε το παιχνίδι δύσκολο ήταν πως έπρεπε να κάνω αλλαγές. Δεν υπήρχε καλή σύνδεση των παικτών λόγω των αλλαγών. Για μένα το δυσκολότερο κομμάτι του ποδοσφαίρου είναι εκείνο στο τελευταίο τρίτο. Εκεί πρέπει οι παίκτες να έχουν καλή σύνδεση για να δημιουργήσουν φάσεις. Δεν κατηγορώ τους παίκτες μου φυσικά. Κερδίσαμε απόψε και προετοιμαζόμαστε για το επόμενο ματς»

Για τον βαθμό ετοιμότητας του Ουναΐ: «Καλή ερώτηση. Μπορώ να πω πως είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να υπογράψουμε έναν κορυφαίο ποδοσφαιριστή με αποδεδειγμένη ποιότητα. Αυτό είναι το ένα καλό. Το άλλο είναι πως ο συγκεκριμένος παίκτης έχει τον Παναθηναϊκό και την Αθήνα πολύ κοντά στην καρδιά του. Μόλις ήρθε. Θα κάνουμε μία ανάλυση και μετά θα αποφασίσουμε μαζί του. Δεν θέλω να υποσχεθώ κάτι. Θα αποφασίσουμε τις επόμενες 48 ώρες»

Για τους Λούζα και Κάνγκουα: «Αγαπώ όλους τους ποδοσφαιριστές μου. Ο καθένας έχει τα δικά του προσόντα. Έχουμε μεγάλο ανταγωνισμό σε όλες τις θέσεις. Ότι πρέπει δηλαδή για να παίζουμε σε τρεις διοργανώσεις. Ο Λούζα έχει μεγάλη ηρεμία, ποιότητα με τη μπάλα, ο Κάνγκουα στρίβει εξαιρετικά γρήγορα. Ο τελευταίος προπονούταν εδώ και καιρό μαζί μας, αλλά ίσως το παρακάναμε λίγο με τον χρόνο συμμετοχής του. Ο Λούζα είχε κάνει προετοιμασία, αλλά έπαιζε λίγο στην ομάδα του».