Η Άντερλεχτ έχει κάνει επαφές με τον ΠΑΟΚ για τον Αντώνη Τσιφτσή σύμφωνα με Βέλγο ρεπόρτερ

Ο Αντώνης Τσιφτσής έχει πραγματοποιήσει πολύ καλές εμφανίσεις τη φετινή σεζόν, με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και φαίνεται ότι έχει κερδίσει το ενδιαφέρον της Άντερλεχτ στο Βέλγιο.

Σύμφωνα με τον Βέλγο ρεπόρτερ, Σάσα Ταβολιέρι, μάλιστα, η Άντερλεχτ έχει ήδη επικοινωνήσει με τον ΠΑΟΚ για την περίπτωση του Αντώνη Τσιφτσή και τον εξετάζει για αντικαταστάτη του βασικούς της τερματοφύλακα, ενόψει του καλοκαιριού του 2026.

Πιο συγκεκριμένα, η ανάρτηση του Βέλγου ρεπόρτερ αναφέρει τα εξής: “Η Άντερλεχτ ενδιαφέρεται για τον Αντώνη Τσιφτσή! Ο Έλληνας τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ βρίσκεται ψηλά στη λίστα των μεταγραφών των «Μωβ» και έχουν ήδη γίνει επαφές με την ομάδα του. Έχει υψηλή αξιολόγηση στο εσωτερικό της ομάδας σε περίπτωση που ο Κόλιν Κούσμανς φύγει το επόμενο καλοκαίρι”.

Ο Τσιφτσής θεωρείται φέτος δεύτερος τερματοφύλακας στον ΠΑΟΚ, πίσω από τον Παβλένκα, αλλά “μετράει” ήδη 7 αγώνες σε Ελλάδα και Ευρώπη, χωρίς να έχει δεχθεί γκολ σε 4 από αυτούς.