Αθλητικά

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό στο Μαξίμου, τα ερυθρόλευκα δώρα που δέχθηκε

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε θερμή χειραψία με τα μέλη των Πειραιωτών
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό στο Μαξίμου, τα ερυθρόλευκα δώρα που δέχθηκε
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μια ερυθρόλευκη συνάντηση είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μαξίμου την Παρασκευή (29.05.2026). Ο Έλληνας πρωθυπουργός υποδέχθηκε τα μέλη της ΚΑΕ Ολυμπιακός, λίγες ημέρες μετά την επιτυχία της ομάδας, με την κατάκτηση της Euroleague.

Ο ενθουσιασμένος Κυριάκος Μητσοτάκης αντίκρισε το τρόπαιο της Euroleague και υποδέχθηκε τους Προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, τον προπονητή της ομάδας Γιώργο Μπαρτζώκα, τους παίχτες Κώστα Παπανικολάου και Thomas Walkup και τον Αντιπρόεδρο της ΚΑΕ, Γιώργο Σκινδήλια.

Ο Πρωθυπουργός είχε θερμή χειραψία με τα μέλη των Πειραιωτών, τους συνεχάρη για την κατάκτηση της Euroleague και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει μαζί τους για την πορεία, τις επιτυχίες και τις προοπτικές του ελληνικού μπάσκετ.

mitsotakis euroleague tropaio mitsotakis goykap mitsotakis mpartzokas mitsotakis olympiakos mitsotakis olympiakos mitsotakis olympiakos mitsotakis olympiakos mpala

“Κατά κάποιο τρόπο, με φωνάζουν σκακιστή” είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αποκαλύπτοντας ένα σκάκι που οι ερυθρόλευκοι έφεραν για δώρο στον Έλληνα πρωθυπουργό.

Μαζί με αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε ένα φωτογραφικό άλμπουμ της ομάδας, αλλά και μια μπάλα της Euroleague, με τις υπογραφές όλων των μελών της ομάδας που σήκωσαν την 4η ερυθρόλευκη Euroleague.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
212
143
119
88
70
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Βίνι Τζόουνς: Το τραγικό παρελθόν του «σκληρού» του αγγλικού ποδοσφαίρου που δεν σταμάτησε να κάνει τάκλιν
Ο Βίνι Τζόουνς αποσύρθηκε από το ποδόσφαιρο κι έγινε ηθοποιός - Η επίθεση σε δημοσιογράφο, οι αυτοκτονικές τάσεις, ο αλκοολισμός και η απώλεια της συζύγου του στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix «Untold UK: Vinnie Jones»
Ο Βίνι Τζόουνς
Newsit logo
Newsit logo