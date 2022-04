Ο Γκάρεθ Μπέιλ είναι… ανεπιθύμητος στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», με τους φίλους της Ρεάλ Μαδρίτης να ξεσπούν σε έντονες αποδοκιμασίες.

Ο Γκάρεθ Μπέιλ πέρασε σαν αλλαγή, στα τελευταία λεπτά του αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με την Χετάφε (2-0), παιρνοντας χρόνο συμμετοχής σε ματς στο “Μπερναμπέου” μετά τις 26 Φεβρουαρίου του 2020.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ουαλός ποδοσφαιριστής μπήκε στο 74’ στη θέση του Καρίμ Μπενζεμά και άκουσε έντονες αποδοκιμασίες από την πλειοψηφία των φίλων της «Βασίλισσας».

Πάντως, ο Γκάρεθ Μπέιλ “υποδέχθηκε” το συμβάν με ένα χαμόγελο, τη στιγμή που πάτησε τον αγωνιστικό χώρο. Να αναφέρουμε ότι κάθε φορά που ακουμπούσε την μπάλα, το «Μπερναμπέου» αποδοκίμαζε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Gareth Bale’s return to the Bernabeu.



A mix of whistles and applause

pic.twitter.com/5Nzlt8uVWn