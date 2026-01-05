Η Αντονέλα Ροκούσο ζήλεψε θαυμάστρια του Λιονέλ Μέσι και της απαγόρευσε την είσοδο στο γήπεδο

Έντονο “θόρυβο” έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του μοντέλου από τη Βραζιλία, Σούζι Κορτέζ, που ούτε λίγο ούτε πολύ, κατηγορεί τη σύζυγο του Λιονέλ Μέσι, Αντονέλα Ροκούσο, ότι της απαγόρευσε την είσοδο στο γήπεδο της Ίντερ Μαϊάμι.

Η σύζυγος του Λιονέλ Μέσι “κατηγορείται” από το μοντέλο -με τους χιλιάδες followers στα social media- ότι την εμπόδισε να παρακολουθήσει τον τελικό του MLS Cup τον περασμένο μήνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η ίδια, η Αντονέλα φέρεται να ζήτησε από τη διοίκηση της Ίντερ Μαϊάμι να μην επιτραπεί η είσοδός της στο Chase Stadium, με αποτέλεσμα η Κορτέζ να μείνει εκτός του αγώνα απέναντι στους Βανκούβερ Γουάιτκαπς, όπου η ομάδα του Μέσι επικράτησε με 3-1.

“Ένιωσα ταπεινωμένη. Κανείς δεν πρέπει να αποκλείεται από ένα δημόσιο αθλητικό γεγονός λόγω προσωπικών ζητημάτων ή διαφορών στα social media”, δήλωσε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι έχει μπλοκαριστεί από όλους τους λογαριασμούς της οικογένειας Μέσι.

Η Σούζι Κορτέζ φέρεται να έχει “βομβαρδίσει” τον Λιονέλ Μέσι με μηνύματα με σέξι φωτογραφίες εδώ και αρκετά χρόνια, κάτι που μάλλον έφερε και τη συγκεκριμένη αντίδραση της Αντονέλα Ροκούσο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

LIONEL MESSI’S wife has been accused of stopping model Suzy Cortez from watching the MLS Cup Final last month. https://t.co/tPUW6Nx2BY https://t.co/tPUW6Nx2BY — Irish Sun Sport (@IrishSunSport) January 3, 2026

#CopaAmérica | Suzy Cortez envía mensaje de cumpleaños a su “capitán”: Lionel Messi



La selección argentina celebra este lunes el natalicio de su capitán. El famoso futbolista festeja su cumpleaños número 37.https://t.co/vIYEEnBaa3 — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) June 25, 2024

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Κορτέζ, αλλά και το γεγονός πως έχει “χτυπήσει” τατουάζ με το πρόσωπο του Λιονέλ Μέσι στην περιοχή της κοιλιάς, φαίνεται να αναστάτωσε την Αντονέλα.

“Αφού έχω ήδη το σήμα της Μπαρτσελόνα στους γλουτούς μου, σκέφτομαι να κάνω και ένα με τον κορυφαίο παίκτη στην ιστορία”, είχε πει η 29χρονη πριν κάνει τατουάζ με τον Μέσι.

Woman Shocks the Internet with Messi’s Face Tattooed on Her Stomach:



Suzy Cortez – a die-hard Messi fan, revealed a tattoo of Messi’s face on her abdomen.#suzycortex #messi #Messi10 #fypageシ pic.twitter.com/YZklttaPrI — grace wanjiru (@grxcewanja) July 26, 2025

Η Κορτέζ έχει κάνει πολλές γυμνές φωτογραφήσεις για λογαριασμό του playboy της Βραζιλίας, ενώ πλέον είναι και ινφλουένσερ με το λογαριασμό της στο Instagram να διαθέτει πλέον 2 εκ. ακολούθους.