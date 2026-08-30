Αθλητικά

Η αποστολή της Ισπανίας για τον αγώνα με την Εθνική Ελλάδας για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ

Με Χουάντσο οι Ίβηρες στο Telekom Center
Ο Χουάντσο με την εθνική Ισπανίας
Ο Χουάντσο με την εθνική Ισπανίας / REUTERS/Yiannis Kourtoglou
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Η αποστολή της Ισπανίας έφτασε στην Αθήνα, ενόψει της αναμέτρησης της Δευτέρας (31/8/2026) με την εθνική Ελλάδας (19:00) στο Telekom Center Athens για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Ισπανία γνώρισε αναπάντεχη ήττα από την Πορτογαλία την προηγούμενη αγωνιστική και θέλει να επιστρέψει στις νίκες, σ’ ένα παιχνίδι, όπου η εθνική Ελλάδας παίζει τη… ζωή της.

Η αποστολή των Ισπανών αποτελείται από τους εξής παίκτες: Άλβαρο Καρντένας (Βαλένθια), Μπάμπα Μίλερ (Κλίπερς), Σέρχιο Ντε Λαρέα (Μάβερικς), Χάιμε Πραντίγια (Ρεάλ), Μάριο Σεντ-Σουπερί (Βαλένθια), Νταρίο Μπριθουέλα (Μπαρτσελόνα), Αλμπέρτο Ντίαθ (Μάλαγα), Ούγκο Γκονζάλεθ (Σέλτικς), Ίζαν Αλμάνσα (Γκονζάγκα/NCAA), Γουίλι Ερνανγκόμεθ (Μάλαγα), Αντάι Μάρα (Θάντερ), Σάντι Γιούστα (Εφές), Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (Παναθηναϊκός), Ζοέλ Πάρα (Μπαρτσελόνα).

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Αθλητικά
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