Ο Κωνσταντής Τζολάκης έκανε μυθική επέμβαση στο Κόβεντρι – Χαλ και αποθεώθηκε από την Premier League

Ο Κωνσταντής Τζολάκης είναι μέχρι στιγμής ο κορυφαίος παίκτης της Χαλ στην Premier League.

O διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας έχει κατεβάσει ρολά στις δύο πρώτες αγωνιστικές, υπογράφοντας τις νίκες της Χαλ. Ο Κωνσταντής Τζολάκης κράτησε, μάλιστα, το μηδέν στο παιχνίδι με την Κόβεντρι, πραγματοποιώντας μία απίθανη επέμβαση.

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Συγκεκριμένα, ο πρώην γκολκίπερ του Ολυμπιακού σταμάτησε την εξαιρετική εκτέλεση του Αβονίγι.

Η εκτέλεση του Νιγηριανού στράικερ είχε αξία 0.72 xG σύμφωναμε την Opta, δείχνοντας από πόσο πλεονεκτηκή θέση και συνθήκες προσπάθησε να κερδίσει τον Έλληνα γκολκίπερ.

H Premier League αποθέωσε τον Κωνσταντή Τζολάκη, γράφοντας σε ανάρτηση: “πώς το έβγαλε αυτό;”.