Αθλητικά

Η Αργεντινή έγραψε αρνητική ιστορία με μηδέν τελικές κόντρα στην Ισπανία στον τελικό του Μουντιάλ 2026

Έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία των τελικών χωρίς ούτε μία φάση για γκολ
Ο Μέσι
Ο Μέσι ανάμεσα σε 3 παίκτες της Ισπανίας / REUTERS/Brian Snyder
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Η Αργεντινή συνέχισε την τραγική της επιθετική εμφάνιση και στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με την Ισπανία στον τελικό του Μουντιάλ της Αμερικής, γράφοντας αρνητική ιστορία στη διοργάνωση.

Ολοκληρώνοντας την κανονική διάρκεια του τελικού του Μουντιάλ, χωρίς ούτε μία τελική προσπάθεια κόντρα στην Ισπανία, η Αργεντινή έγινε η μοναδική ομάδα χωρίς ούτε μία φάση σε ματς τροπαίου.

Η Ισπανία είχε την καθολική υπεροχή στον αγώνα της Νέας Υόρκης, αλλά παρά τις δικές της 10 τελικές προς την εστία και 15 συνολικά, δεν κατάφερε να βρει ένα γκολ στο αρχικό 90λεπτο της αναμέτρησης.

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