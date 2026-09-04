Αθλητικά

Η Αρίνα Σαμπαλένκα ζήτησε να σταματήσει ο αγώνας της με τη Ραχίμοβα γιατί μύριζε κάνναβη στο court του US Open

Η αναμέτρηση συνεχίστηκε κανονικά με την Λευκορωσίδα να κερδίζει άνετα 2-0
Η Σαμπαλένκα
Η Σαμπαλένκα στο ματς με τη Ραχίμοβα/ REUTERS/Eduardo Munoz
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ένα πολύ περίεργο και σπάνιο περιστατικό συνέβη στην αναμέτρηση της Αρίνα Σαμπαλένκα με την Καμίλα Ραχίμοβα στο US Open. Η Λευκορωσίδα τενίστρια ζήτησε από τη διαιτητή να διακόψει το ματς γιατί μύριζε κάνναβη από τις εξέδρες.

Η διαιτητής της αναμέτρησης, Εύα Ασδεράκη, δεν διέκοψε το ματς όμως ζήτησε από τους υπεύθυνους να μεταφέρουν το παράπονο της Αρίνα Σαμπαλέκα για να συνεχιστεί η αναμέτρηση του US Open.

Αυτό το γεγονός έχει ξανασυμβεί στο US Open, με τους Νόβακ Τζόκοβιτς και Σάσα Ζβέρεφ να έχουν παραπονεθεί για έντονη μυρωδιά κάνναβης, κάτι που φυσικά απαγορεύεται στους αγώνες τένις, όπως και το κάπνισμα γενικά. Το γήπεδο βρίσκεται κοντά στο Corona Park, με αποτέλεσμα πολλές φορές να έχει αναφερθεί πως η μυρωδιά μεταφέρεται από εκεί.

Η Σαμπαλένκα κέρδισε 2-0 (6-3, 6-4) την Ραχίμοβα και εξασφάλισε την πρόκριση στον 4ο γύρο του Grand Slam.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
229
120
96
85
71
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo