Η Αρίνα Σαμπαλένκα ζήτησε να σταματήσει ο αγώνας της με τη Ραχίμοβα γιατί μύριζε κάνναβη στο court του US Open

Ένα πολύ περίεργο και σπάνιο περιστατικό συνέβη στην αναμέτρηση της Αρίνα Σαμπαλένκα με την Καμίλα Ραχίμοβα στο US Open. Η Λευκορωσίδα τενίστρια ζήτησε από τη διαιτητή να διακόψει το ματς γιατί μύριζε κάνναβη από τις εξέδρες.

Η διαιτητής της αναμέτρησης, Εύα Ασδεράκη, δεν διέκοψε το ματς όμως ζήτησε από τους υπεύθυνους να μεταφέρουν το παράπονο της Αρίνα Σαμπαλέκα για να συνεχιστεί η αναμέτρηση του US Open.

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Αυτό το γεγονός έχει ξανασυμβεί στο US Open, με τους Νόβακ Τζόκοβιτς και Σάσα Ζβέρεφ να έχουν παραπονεθεί για έντονη μυρωδιά κάνναβης, κάτι που φυσικά απαγορεύεται στους αγώνες τένις, όπως και το κάπνισμα γενικά. Το γήπεδο βρίσκεται κοντά στο Corona Park, με αποτέλεσμα πολλές φορές να έχει αναφερθεί πως η μυρωδιά μεταφέρεται από εκεί.

Aryna Sabalenka had to speak to the umpire mid-match at the U.S. Open due to someone smoking weed:



“Someone is smoking weed. Do you mind? Because it’s so strong.”

pic.twitter.com/Fx2JnzZ6QN — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 4, 2026

Η Σαμπαλένκα κέρδισε 2-0 (6-3, 6-4) την Ραχίμοβα και εξασφάλισε την πρόκριση στον 4ο γύρο του Grand Slam.