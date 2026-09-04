Αθλητικά

Τζένοα – Κόμο 1-4: Η ομάδα του Δουβίκα έκανε πάρτι στη Γένοβα και συνεχίζει αήττητη στη Serie A

Ο Έλληνας επιθετικός ήταν βασικός και αγωνίστηκε για 66 λεπτά στη νίκη της Κόμο που θα παίξει με την ΑΕΚ στο Champions League
Ο Φάμπρεγκας
Ο Φάμπρεγκας πανηγυρίζει τη νίκη της Κόμο/ REUTERS/Matteo Ciambelli
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγκας συνεχίζει να τρελαίνει κόσμο στην Ιταλία. Κέρδισε 4-1 την Τζένοα εκτός έδρας για την 3η αγωνιστική της Serie A και έπιασε κορυφή.

Ο Τάσος Δουβίκας ήταν βασικός στη νίκη της Κόμο επί της Τζένοα, χωρίς όμως να καταφέρνει να βρει δίχτυα. Ο Όσμαγιτς άνοιξε το σκορ στο 19′ για τους γηπεδούχους με τον Μπατούρινα να ισοφαρίζει άμεσα στο 25′.

Ο Ντιαό έδωσε προβάδισμα στην Κόμο στο 30′ και ο Παζ δέκα λεπτά αργότερα «καθάρισε» το εκτός έδρας τρίποντο της ομάδας του Δουβίκα. Ο Ντιαό στο 78′ μετά από ασίστ του Κεν έγραψε το τελικό 4-1.

Η αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League είναι στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς και παιχνίδι περισσότερο, ενώ η Τζένοα είναι στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
229
120
96
85
71
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo