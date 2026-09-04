Ρεάλ Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0: Κάζο για τη «Βασίλισσα» στην Ανδαλουσία

Η Ρεάλ Μπέτις έκανε μία σπουδαία νίκη με 1-0 επί της Ρεάλ Μαδρίτης εντός έδρας για την 4η αγωνιστική της La Liga και σταμάτησε το νικηφόρο σερί της ομάδας του Μουρίνιο.

Ο Τρόι Πάροτ έκρινε την αναμέτρηση στο 81′, όταν άνοιξε το σκορ και έδωσε το προβάδισμα στη Ρεάλ Μπέτις ενάντια στην Ρεάλ Μαδρίτης των αστέρων. Η «Βασίλισσα» βρήκε δίχτυα στο 87′ με τρομερό ψαλιδάκι του Έσπι, όμως το γκολ ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του Var για οφσάιντ στην αρχή της φάσης.

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Οι μερένχες είχαν την ευκαιρία να φύγουν με βαθμό από την Ανδαλουσία, καθώς κέρδισαν πέναλτι στις καθυστερήσεις. Ο Εμπαπέ ανέλαβε την εκτέλεση, όμως ο Βάγιες «ψάρεψε» τον Γάλλο στράικερ και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε στους 9 βαθμούς με τρεις νίκες στη La Liga και είναι στη δεύτερη θέση. Η Μπέτις «έπιασε» την ομάδα του Μουρίνιο στη βαθμολογία και είναι στην 3η θέση.