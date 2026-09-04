Αθλητικά

Ρεάλ Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0: Κάζο για τη «Βασίλισσα» στην Ανδαλουσία

Ο Πάροτ έδωσε μία τρομερή νίκη στην Μπέτις – Χαμένο πέναλτι του Εμπαπέ στις καθυστερήσεις για τους μερενχες
Ο τερματοφύλακας της Μπέτις
Ο τερματοφύλακας της Μπέτις πανηγυρίζει την απόκρουση στο πέναλτι του Εμπαπέ/ REUTERS/Marcelo Del Pozo
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Η Ρεάλ Μπέτις έκανε μία σπουδαία νίκη με 1-0 επί της Ρεάλ Μαδρίτης εντός έδρας για την 4η αγωνιστική της La Liga και σταμάτησε το νικηφόρο σερί της ομάδας του Μουρίνιο.

Ο Τρόι Πάροτ έκρινε την αναμέτρηση στο 81′, όταν άνοιξε το σκορ και έδωσε το προβάδισμα στη Ρεάλ Μπέτις ενάντια στην Ρεάλ Μαδρίτης των αστέρων. Η «Βασίλισσα» βρήκε δίχτυα στο 87′ με τρομερό ψαλιδάκι του Έσπι, όμως το γκολ ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του Var για οφσάιντ στην αρχή της φάσης.

Οι μερένχες είχαν την ευκαιρία να φύγουν με βαθμό από την Ανδαλουσία, καθώς κέρδισαν πέναλτι στις καθυστερήσεις. Ο Εμπαπέ ανέλαβε την εκτέλεση, όμως ο Βάγιες «ψάρεψε» τον Γάλλο στράικερ και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε στους 9 βαθμούς με τρεις νίκες στη La Liga και είναι στη δεύτερη θέση. Η Μπέτις «έπιασε» την ομάδα του Μουρίνιο στη βαθμολογία και είναι στην 3η θέση.

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