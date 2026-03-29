Η Αρίνα Σαμπαλένκα ζήτησε συγγνώμη από φίλαθλο: «Δεν έπρεπε να είμαι τόσο αγενής»

Η Λευκορωσία τενίστρια κατέκτησε το Miami Open κόντρα στην "γηπεδούχο" Κόκο Γκοφ
Μετά το τέλος του τελικού του Miami Open, η Αρίνα Σαμπαλένκα απολογήθηκε σε φίλαθλο για την συμπεριφορά της.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα κατέκτησε το 1000αρι τουρνουά του Μαϊάμι για δεύτερη σερί φορά, αφού επικράτησε στον τελικό της Κόκο Γκοφ με 2-1 σετ (6-2, 4-6, 6-4).

Η 27χρονη Νο.1 στον κόσμο πήρε με άνεση το πρώτο σετ (6-2), έχασε το δεύτερο με 6-4 από την Αμερικανή Νο.4, ενώ κατέκτησε το τρίτο με 6-4 για να υπερασπιστεί τον τίτλο της.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, η Λευκορωσίδα τενίστρια ήταν εμφανώς εκνευρισμένη από τις παρεμβάσεις του κόσμου από τις κερκίδες που στήριξε την Αμερικανίδα αντίπαλό της.

Μάλιστα, σε μια από αυτές τις στιγμές, η 27χρονη αντέδρασε άσχημα προς μια θεατή, όπως παραδέχθηκε και η ίδια, ζητώντας συγγνώμη μετά το τέλος του αγώνα.

«Δεν ξέρω πού είσαι, εκείνη η κυρία που φώναζε και ήλπιζε να βγει έξω η μπάλα. Δεν έπρεπε να είμαι τόσο αγενής. Αλλά έλα τώρα, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Ας συμφωνήσουμε ότι και οι δύο κάναμε λάθος. Συγγνώμη», είπε αρχικά η Σαμπαλένκα κατά την διάρκεια της απονομής του τροπαίου.

«Θέλω να πω ευχαριστώ στην ομάδα μου. Ουάου, μεγαλώνετε συνεχώς! Θα πρέπει να ζητήσουμε από το τουρνουά μεγαλύτερο box γιατί δεν χωράτε πια εκεί πέρα», είπε γελώντας, πριν προσθέσει: «Σας ευχαριστώ που είστε δίπλα μου, που με κάνετε καλύτερη παίκτρια και καλύτερο άνθρωπο. Σας ευχαριστώ για… δεν ξέρω καν γιατί, για όλα! Είστε οι καλύτεροι, σίγουρα», πρόσθεσε.

