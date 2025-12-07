Η Άρτεμις Βασιλάκη «άγγιξε» το μετάλλιο με πανελλήνιο ρεκόρ στα 1500μ. ελεύθερο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Η Άρτεμις Βασιλάκη έκανε τρομερή προσπάθεια στα 1500μ. ελεύθερο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας και τερμάτισε στην τέταρτη θέση κάνοντας πανελλήνιο ρεκόρ.

Η 19χρονη αθλήτρια από το Ηράκλειο με χρόνο 15:51:78 συνέτριψε το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ, και λίγο έλειψε να βρεθεί στο βάθρο, καθώς ήταν μόλις 5 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από την τρίτη Άινα Κέσελι.

Πρώτη τερμάτισε η Ιταλίδα Σιμόνα Κουανταρέλα με χρόνο 15:29:93 και δεύτερη η Γερμανίδα Μάγιοα Βέρνερ με 15:47:00.

Η ελληνική αποστολή ολοκλήρωσε την παρουσία της χωρίς κάποιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας, με την τέταρτη θέση της Ντουντουνάκη και της Βασιλάκη να είναι οι κορυφαίες επιδόσεις.