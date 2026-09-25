Μάντσεστερ Σίτι: Οι ποινές με τις οποίες απειλείται μετά την ενοχή για τις παραβάσεις οικονομικών κανονισμών στην Premier League

Ένοχη για το σύνολο σχεδόν των 115 κατηγοριών, που αφορούν οικονομικές παραβιάσεις (114 συγκεκριμένα), έκρινε η ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League τη Μάντσεστερ Σίτι.

Η Μάντσεστερ Σίτι κατηγορήθηκε για παραβιάσεις που φέρεται να σημειώθηκαν μεταξύ 2009 και 2018 και παραπέμφθηκε σε ανεξάρτητη επιτροπή για την εκδίκαση των κατηγοριών. Η Premier League ισχυρίζεται ότι η ομάδα δεν παρείχε ακριβείς οικονομικές πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με πληρωμές σε παίκτες και προπονητές, καθώς και ότι παραβίασε τους κανονισμούς οικονομικού fair play (FFP) της UEFA και τους δικούς της κανονισμούς για την κερδοφορία και τη βιωσιμότητα (PSR).

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Κατά την περίοδο των φερόμενων παραβάσεων, οι “πολίτες” κατέκτησαν τρεις φορές την Premier League, δυό φορές το FA Cup, τεσσερις φορές το League Cup και μια φορά το Community Shield.

Η Μάντσεστερ Σίτι είναι αποφασισμένη να καταθέσει έφεση. Οι κυρώσεις κυμαίνονται από επίπληξη και πρόστιμα μέχρι αφαίρεση βαθμών, ακόμη και αποβολή από την Premier League.

Οποιαδήποτε αφαίρεση βαθμών υπάρξει, θα μπορούσε να εφαρμοστεί αναδρομικά, γεγονός που θα δημιουργούσε ακόμη και το ενδεχόμενο να αφαιρεθούν τίτλοι.

Προς το παρόν η αρμόδια επιτροπή της Premier League δεν έχει καταλήξει στις τιμωρίες που θα επιβληθούν στον σύλλογο, οπότε όλες οι επιλογές παραμένουν στο “τραπέζι”.