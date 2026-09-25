Παναθηναϊκός: Η αποθέωση του Ομπράντοβιτς και η συγκλονιστική εξέδρα στην παρακαμερα της πράσινης πρεμιέρας στη Euroleague

Ο Παναθηναϊκός έκανε έκανε ένα εντυπωσιακό “μπάσιμο” στη φετινή Euroleague, επικρατώντας μέσα στο “T-Center” της Παρί με 91-72.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατέγραψε της ξεχωριστές στιγμές της πρεμιέρας της στη Euroleague και τις εμφάνισε μια ημέρα μετά, παρουσιάζοντας την παρακάμερα του αγώνα.

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Η συγκλονιστική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί των “πρασίνων” στο “T-Center”, η αποθέωση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς -στην επιστροφή του στον πάγκο της ομάδας και το εντυπωσιακό μπάσκετ που έπαιξε η ομάδα, ξεχώρισαν στο video του “τριφυλλιού”.

There’s only one way to begin a new EuroLeague chapter: TOGETHER. Experience all the passion, bench reactions, and exclusive backstage access through our lens. #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment https://t.co/ZZLYtUQJRs — Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 25, 2026

Επόμενος αντίπαλος του Παναθηναϊκού είναι η Βιλερμπάν, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου (21:15), στο Telekom Center Athens, για τη δεύτερη αγωνιστική της Euroleague ενώ θα ακολουθήσει ένα ακόμα ένα εντός έδρας παιχνίδι, απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 2 Οκτωβρίου (21:15), το οποίο και θα ολοκληρώσει την πρώτη “διαβολοβδομάδα” των πρασίνων, στη σεζόν.

Μεσολαβεί -φυσικά- η συμμετοχή της ομάδας στο ελληνικό Super Cup, όπου οι “πράσινοι” θα αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ το Σάββατο (26.09.2026, 21:00) στο κλειστό του Περιστερίου για τα ημιτελικά του θεσμού.