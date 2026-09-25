Ολυμπιακός: Η οκτάδα των ξένων του Γιώργου Μπαρτζώκα για το Super Cup

Ο Ολυμπιακός έκανε ιδανική εκκίνηση στη Euroleague και πλέον στρέφει την προσοχή του στο Super Cup, εκεί όπου θα κριθεί και ο πρώτος εγχώριος τίτλος της σεζόν.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αύριο την ΑΕΚ (26.09.2026, 16:45) στο κλειστό του Περιστερίου “Ανδρέας Παπανδρέου” για τα ημιτελικά του Super Cup και εφόσον νικήσει θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στον τελικό της Κυριακής (27.09.2026, 20:00) από το ζευγάρι Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ.

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Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατέλληξε στην οκτάδα ξένων με την οποία θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στο Super Cup. Στο σάιτ του ΕΣΑΚΕ βρίσκονται τα ονόματα των Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Γιαν Μοντέρο, Εβάν Φουρνιέ, Τάισον Γουορντ, Εμπάι Εντιάι, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς και Νίκολα Μιλουτίνοφ, με τον Κόρι Τζόσεφ να μένει εκτός.

Θυμίζουμε πως πριν το τζάμπολ του κάθε αγώνα, θα πρέπει να κοπούν δύο ακόμη ξένoι για την τελική 12άδα.

Να αναφέρουμε εδώ ότι ο Ταϊρίκ Τζόουνς του Ολυμπιακού όπως και ο Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού δεν μπορούν να αγωνιστούν στο Super Cup, καθώς κουβαλούν τις ποινές που τους επιβλήθηκαν για το επεισόδιο τους στον 5ο τελικό της περσινής GBL. Ο γκαρντ του “τριφυλλιού” τιμωρήθηκε με δυο αγωνιστικές αποκλεισμό και ο σέντερ των “ερυθρολεύκων” με επτά αγωνιστικές.

Προκειμένου όμως να έχουν τη δυνατότητα να εκτίσουν τις ποινές τους, οι δύο παίκτες θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στην 8άδα των ξένων των ομάδων τους. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα μπορούν να εκτίσουν την ποινή τους μέσω της συγκεκριμένης διοργάνωσης.