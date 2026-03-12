Η Ατλέτικο Μαδρίτης πωλήθηκε στην Apollo Sports Capital, στο Δ.Σ των ροχιμπλάνκος ο Νταβίντ Βίγια

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πέρασε σε νέα εποχή, αφού μετά την έκτακτη γενική συνέλευση που έγινε, πέρασε στα χέρια του αμερικανικού fund, Apollo Sports Capital. Στο νέο διοικητικό συμβούλιο θα βρίσκεται ο Νταβίντ Βίγια.

Πέρα από τον πρώην παίκτη της Ατλέτικο Μαδρίτης, Νταβίντ Βίγια στο νέο διοικητικό συμβούλιο θα παραμείνει ο Μιγκέλ Άνχελ Χιλ, ως διευθύνων σύμβουλος και ο Ενρίκε Θερέθο ως πρόεδρος. Ο Χιλ ήταν ο μέχρι πρότινος μεγαλομέτοχος των κολτσονέρος.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω σε αυτόν τον σύλλογο με νέες αρμοδιότητες, αλλά με την ίδια επιθυμία να βοηθήσω την Ατλέτικο Μαδρίτης να μεγαλώνει χρονιά με τη χρονιά. Ο σύλλογος έχει βιώσει αρκετά χρόνια μεγάλης ανάπτυξης και ελπίζω να συμβάλλω ώστε οι επιτυχίες να συνεχιστούν. Είμαι ευγνώμων που σκέφτηκαν εμένα για τον ρόλο αυτό», δήλωσε ο Βίγια μετά την πώληση της Ατλέτικο.

Στο Δ.Σ εγκρίθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα καλύψει η Apollo Sports Capital. Τα χρήματα θα αξιοποιηθούν για την ενίσχυση των ομάδων ανδρών και γυναικών του συλλόγου, αλλά και για την ολοκλήρωση της κατασκευής μίας αθλητικής πολιτείας γύρω από το «Wanda Metropolitano».