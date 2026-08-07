Αθλητικά

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Όταν σου πετάνε μία μικρή πέτρα, πρέπει να πάρεις μία μεγάλη και να τους καταστρέψεις»

Πρώτη... γεύση από μία νέα συνέντευξη του διοικητικού ηγέτη της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς/ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε μεγάλη συνέντευξη στους Euro Insiders και στο πρώτο teaser που δόθηκε στη δημοσιότητα, φαίνεται να λέει μία από τις… αγαπημένες του ατάκες.

Σε ερώτηση για το πως θα περιέγραφε την περασμένη σεζόν του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δίνει την εξής απάντηση: «Όταν σου πετάνε μία μικρή πέτρα, πρέπει να πάρεις μία μεγάλη και να τους καταστρέψεις».

Αυτό δείχνει τουλάχιστον το πρώτο teaser για τη συνέντευξη του “ισχυρού άνδρα” του “τριφυλλιού” στους Euro Insiders, με το πρώτο μέρος της να είναι προγραμματισμένο να δημοσιευθεί την ερχόμενη Κυριακή 9 Αυγούστου.

Η συνέντευξη έγινε στο σπίτι του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Σούνιο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
101
94
71
69
60
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo