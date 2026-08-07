Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Όταν σου πετάνε μία μικρή πέτρα, πρέπει να πάρεις μία μεγάλη και να τους καταστρέψεις»

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε μεγάλη συνέντευξη στους Euro Insiders και στο πρώτο teaser που δόθηκε στη δημοσιότητα, φαίνεται να λέει μία από τις… αγαπημένες του ατάκες.

Σε ερώτηση για το πως θα περιέγραφε την περασμένη σεζόν του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δίνει την εξής απάντηση: «Όταν σου πετάνε μία μικρή πέτρα, πρέπει να πάρεις μία μεγάλη και να τους καταστρέψεις».

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Αυτό δείχνει τουλάχιστον το πρώτο teaser για τη συνέντευξη του “ισχυρού άνδρα” του “τριφυλλιού” στους Euro Insiders, με το πρώτο μέρος της να είναι προγραμματισμένο να δημοσιευθεί την ερχόμενη Κυριακή 9 Αυγούστου.

Η συνέντευξη έγινε στο σπίτι του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Σούνιο.