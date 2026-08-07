Αθλητικά

Ο Σουαλιό Μεϊτέ έκανε το χειρουργείο στο ισχίο: «Στόχος να απαλλαγώ επιτέλους από τα προβλήματα» 

Φωτογραφία μέσα από το χειρουργείο ανέβασε ο άτυχος μέσος του ΠΑΟΚ
Ο Σουαλιό Μεϊτέ έκανε το χειρουργείο στο ισχίο: «Στόχος να απαλλαγώ επιτέλους από τα προβλήματα» 
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Ο Σουαλιό Μεϊτέ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα στο ισχίο του και μετά την επέμβαση, έστειλε μήνυμα στους οπαδούς του ΠΑΟΚ, που τον στήριξαν με πλήθος μηνυμάτων.

Σε ανάρτησή του μέσα από το χειρουργείο, ο Σουαλιό Μεϊτέ επιβεβαίωσε ουσιαστικά ότι θα χρειαστεί κάποιους μήνες για να επιστρέψει στη δράση για τον ΠΑΟΚ, αλλά έδειξε την πίστη του για μία δυναμική επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους.

Η ανάρτηση του Μεϊτέ

Μια σύντομη ενημέρωση. Η επέμβαση πήγε καλά, ευχαριστώ τον γιατρό και ολόκληρη την ιατρική ομάδα για τη δουλειά τους. Θα μείνω εκτός δράσης για μερικούς μήνες, αλλά στόχος μου είναι να απαλλαγώ επιτέλους από τα σωματικά μου προβλήματα και να επιστρέψω ακόμα πιο δυνατός.

Ευχαριστώ τους οπαδούς που μου έστειλαν μηνύματα υποστήριξης τις τελευταίες μέρες· με βοήθησαν πραγματικά να ξεπεράσω αυτή τη δύσκολη περίοδο. Να είστε σίγουροι ότι θα σας ανταποδώσω τη χάρη εκατονταπλάσια”.

Ο Μεϊτέ αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 3 μήνες.

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