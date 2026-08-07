Ο Λαμίν Γιαμάλ σε πάρτι στην Κολομβία, τραγούδησε για τον Λουίς Ντίας και αποθεώθηκε από τον κόσμο

Ο Λαμίν Γιαμάλ βρίσκεται στην Κολομβία λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ της Αμερικής με την εθνική Ισπανίας και ξεσήκωσε τον κόσμο με την εμφάνισή του και το τραγούδι του.

Φορώντας τη φανέλα της εθνικής Κολομβίας, ο Λαμίν Γιαμάλ εμφανίστηκε σε πάρτι στην πόλη Μεντεγίν, μαζί με τον γνωστό streamer WestCol και τον Κολομβιανό τραγουδιστή, Ράιαν Κάστρο, με τον οποίο τραγούδησε ένα από τα διάσημα τραγούδια του.

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Ο 19χρονος Ισπανός μεσοεπιθετικός πήγε στην περιοχή Comuna 13, που είναι γνωστή για τους μουσικούς του δρόμου και τα ξέφρενα πάρτι μέχρι το πρωί και διασκέδασε με την ψυχή του, λίγο πριν επιστρέψει στη Βαρκελώνη για τις υποχρεώσεις του με την Μπαρτσελόνα.

Μεταξύ άλλων, ο Λαμίν Γιαμάλ είπε μαζί με τον Ράιαν Κάστρο το τραγούδι “El ritmo que nos une” και έτσι, αποθέωσε τον Κολομβιανό ποδοσφαιριστή, Λουίς Ντίας, της Μπάγερν Μονάχου.

Lamine Yamal, cantando “El ritmo que nos une” con Ryan Castro en MEDELLÍN con la casaca de Colombia…🇨🇴 pic.twitter.com/nnUJMXSHDj — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 7, 2026

🇨🇴 Lamine Yamal, de fiesta, con sus clásicas cadenas y con la camiseta de COLOMBIA. El que es Campeón del Mundo… ¡Celebra como quiere, claro! pic.twitter.com/IpynVJu2Ev — SportsCenter (@SC_ESPN) August 7, 2026

“Κλείστε τη γειτονιά γιατί σήμερα παίζει η Εθνική μου. Και σήμερα θα σκοράρει ο Λούις Ντίας. Τι παικταράς, τι θηρίο, τι ποδοσφαιριστής”, ανέφερε το τραγούδι που τραγούδησε ο Γιαμάλ, με αποτέλεσμα να αποθεωθεί από τους παρευρισκόμενους.