Αθλητικά

«Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρίσκεται στο οπτικό πεδίο της Ντόρτμουντ» σύμφωνα με το Kicker

Μετά τον Καρέτσα, η Ντόρτμουντ θέλει και τον Κωνσταντέλια
Ο Κωνσταντέλιας
Ο Κωνσταντέλιας στο ΠΑΟΚ - Άντερλεχτ / EUROKINISSI
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Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει ξεκινήσει δυνατά και τη νέα σεζόν με τον ΠΑΟΚ και το Kicker στη Γερμανία, υποστηρίζει ότι η Ντόρτμουντ εξετάζει την περίπτωση του 23χρονου μεσοεπιθετικού.

Η Ντόρτμουντ απέκτησε πρόσφατα τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, αλλά φαίνεται ότι ονειρεύεται ένα ελληνικό δίδυμο στα εξτρέμ, παρακολουθώντας τον Γιάννη Κωνσταντέλια στον ΠΑΟΚ.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι 23χρονος ποδοσφαιριστής βρίσκεται στο “οπτικό πεδίο” των Βεστφαλών για την αντικατάσταση του Αντεγιέμι, αλλά σημειώνει ότι ακόμη δεν έχει γίνει κίνηση για την απόκτησή του.

Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του, περιμένει σωρεία προτάσεων για το μεγάλο ταλέντο του, το επόμενο διάστημα και το μέγεθος των προτάσεων θα κρίνει το μέλλον του στην Τούμπα, αλλά η πρόθεση είναι να μην πωληθεί.

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Αθλητικά
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