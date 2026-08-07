«Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρίσκεται στο οπτικό πεδίο της Ντόρτμουντ» σύμφωνα με το Kicker

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει ξεκινήσει δυνατά και τη νέα σεζόν με τον ΠΑΟΚ και το Kicker στη Γερμανία, υποστηρίζει ότι η Ντόρτμουντ εξετάζει την περίπτωση του 23χρονου μεσοεπιθετικού.

Η Ντόρτμουντ απέκτησε πρόσφατα τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, αλλά φαίνεται ότι ονειρεύεται ένα ελληνικό δίδυμο στα εξτρέμ, παρακολουθώντας τον Γιάννη Κωνσταντέλια στον ΠΑΟΚ.

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Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι 23χρονος ποδοσφαιριστής βρίσκεται στο “οπτικό πεδίο” των Βεστφαλών για την αντικατάσταση του Αντεγιέμι, αλλά σημειώνει ότι ακόμη δεν έχει γίνει κίνηση για την απόκτησή του.

Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του, περιμένει σωρεία προτάσεων για το μεγάλο ταλέντο του, το επόμενο διάστημα και το μέγεθος των προτάσεων θα κρίνει το μέλλον του στην Τούμπα, αλλά η πρόθεση είναι να μην πωληθεί.