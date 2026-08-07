Η Λίβερπουλ έβαλε τη μορφή του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα στο λεωφορείο της ομάδας

Ο Ντιόγκο Ζότα δεν θα ξεχαστεί ποτέ στη Λίβερπουλ, με τους “κόκκινους” να τιμούν τη μνήμη του αδικοχαμένου Πορτογάλου ποδοσφαιριστή και μέσα από το λεωφορείο της ομάδας.

Η μορφή του Ντιόγκο Ζότα τοποθετήθηκε στο πίσω μέρος του λεωφορείου της Λίβερπουλ και θα “συνοδεύει” την ομάδα σε όλους τους εκτός έδρας αγώνες της στην Αγγλία.

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Ο Ντιόγκο Ζότα σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία πριν από ένα χρόνο (στις 3 Ιουλίου 2025) και βύθισε στο πένθος τη Λίβερπουλ, με τη φανέλα της οποίας είχε μόλις κατακτήσει τον τίτλο της Premier League.

O novo autocarro do Liverpool tem uma homenagem a Diogo Jota



rvheemo#DAZNPremier pic.twitter.com/a0vAYHXIvB — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) August 7, 2026

Στο τροχαίο έχασε τη ζωή του και ο αδερφός του Αντρέ Σίλβα.