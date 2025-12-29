Αθλητικά

Η Εφές Αναντολού ανακοίνωσε τον Σέιμπεν Λι

Έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και ανακοινώθηκε από τους Τούρκους
Παίκτης της Εφές Αναντολού είναι και επίσημα ο Σέιμπεν Λι.

Ο Σέιμπεν Λι έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό το πρωί της Δευτέρας (29/12/2025) και λίγες ώρες αργότερα ανακοινώθηκε από την Εφές Αναντολού, έχοντας ταξιδέψει από νωρίς στην Τουρκία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις.

Ο 26χρονος γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα του Πάμπλο Λάσο μέχρι το τέλος της σεζόν και θα ενισχύσει την περιφέρεια της Εφές, η οποία παλεύει για την είσοδο στα πλέι οφ της Euroleague.

