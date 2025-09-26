Η Έλενα Ζαϊμίδου παγκόσμια πρωταθλήτρια στο Beach Wrestling U17 – Πρώτη στον κόσμο η Ελλάδα στις γυναίκες

Τεράστια επιτυχία για την Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Beach Wrestling U17 που διεξάγεται στην Παραλία Κατερίνης. Η Ελενα Ζαϊμίδου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα -75, ενώ ταυτόχρονα η Ελλάδα στις Γυναίκες κατέκτησε την πρώτη θέση στο σύνολο.

H Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν ασταμάτητη στον όμιλο και νίκησε διαδοχικά τις Φούλερ (Αμερική) Ζαπάτα (Ισπανία) και Φαμπριτσί (Γαλλία), εξασφαλίζοντας την είσοδό της στα ημιτελικά.

Εκεί, αντιμετώπισε την Εσθονή Βάεστερ και επικράτησε με μεγάλη άνεση (2-0), παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό.

Στον αγώνα για το χρυσό μετάλλιο η Ζαϊμίδου πάλεψε με την Αμερικανίδα Χάιντεν. Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 1-0 τελικά νίκησε 4-1 εξασφαλίζοντας το χρυσό μετάλλιο.

Στο σύνολο η Ελλάδα κατέκτησε την πρώτη θέση με 50 βαθμούς, αφήνοντας πίσω της την Γαλλία με 42β. και την Αμερική με 32β.

Εξαιρετικές εμφανίσεις στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα είχαν και η Ελλη Σεϊταρίδου και Παύλος Ντιαντιάδης που κατέκτησαν την 4η θέση στον κόσμο.