Η Ελένη Ιακωβάκη πρωταθλήτρια Ευρώπης με ασύλληπτο 52.38 και πανελλήνιο ρεκόρ

Απίθανα πράγματα από την Ελένη Ιακωβάκη, η οποία με μία επιβλητική εμφάνιση κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400μ. του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στίβου Κ18, στο Ριέτι της Ιταλίας, «ισοπεδώνοντας» παράλληλα το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ στις κατηγορίες Κ20 και Κ18.

Η 17χρονη πρωταθλήτρια Ευρώπης -πλέον- έκανε τρομερή κούρσα και, ιδιαίτερα μετά τα 250μ., δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης της ανωτερότητάς της. Οταν τερμάτισε καθαρά μπροστά από τις υπόλοιπες φιναλίστ, το χρονόμετρο «έγραψε» 52.38, δηλαδή ένα δευτερόλεπτο κάτω από το 53.39 που είχε πετύχει τον περασμένο μήνα (27.06.2026), στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Πάτρας!

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Πίσω από την Ιακωβάκη, που φαίνεται να βαδίζει στα… χνάρια του πατέρα της Περικλή, η Σοφία Ακούτσι Εμάνουελ από την Ουγγαρία και η Σοφία Πάσιερμπεκ από τον Πολωνία βελτίωσαν κι αυτές σημαντικά τα ρεκόρ τους, αλλά αρκέστηκαν στις άλλες δύο θέσεις του βάθρου με 52.80 και 53.08 αντίστοιχα, αφού η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έμοιαζε… εκτός συναγωνισμού.

Αυτό είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο για τη χώρα μας στη φετινή διοργάνωση (μετά τα ασημένια της Αποστολίας Αντωνάτου στα 100μ. και του Πέτρου Κασσαβήτα στη σφυροβολία) και το 7ο χρυσό συνολικά στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων Κ18, που ξεκίνησαν το 2016.

Η κατάταξη του τελικού

1. Ελένη Ιακωβάκη (Ελλάδα) 52.38

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2. Σοφία Εμμάνουελ (Ουγγαρία) 52.80

3. Zοφία Πάσιερμπεκ (Πολωνία) 53.08

4. Αννα Πάντσεφ (Γερμανία) 54.08

5. Νόα Τσοντοκούφα (Μ. Βρετανία) 54.16

6. Άννα Τσερόφσκα (Τσεχία) 54.34

7. Μίκολ Καντίτι (Ιταλία) 55.00

8. Μαρτίνα Μάχαλα (Πολωνία) 54.36

Τα χρυσά μετάλλια της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά Κ18

Η εθνική ομάδα μετρά πλέον τρία μετάλλια στο Eυρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Ριέτι, μετά τα ασημένια από την Αποστολία Αντωνάτου στα 100μ. και τον Πέτρο Κασσαβήτα στη σφυροβολία.

Η Ιακωβάκη χάρισε στην Ελλάδα το 7ο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της διοργάνωσης, αυξάνοντας τη συνολική συγκομιδή στα 18 μετάλλια (7-6-5).

Εμμανουήλ Καραλής Επί κοντώ 5,45μ. (Τιφλίδα 2016)

Παναγιώτης Μαντζουρογιάννης Μήκος 7,69μ. (Τιφλίδα 2016)

Οδυσσέας Μουζενίδης Σφαιροβολία 21,51μ. (Τιφλίδα 2016)

Ηλιάνα Τριανταφύλλου Επί Κοντώ 4,05μ. (Ιερουσαλήμ 2022)

Αναστασία Μπουμπουλίδη Επί Κοντώ 4.20μ. (Μπάνσκα Μπίστριτσα 2024)

Μαρία Ραφαηλίδου Σφαροβολία 18,46μ. (Μπάνσκα Μπίστριτσα 2024)

Ελένη Ιακωβάκη 400μ. 52.38 (Ριέτι 2026)